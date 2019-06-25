Libra yaygın bir para birimi olarak kullanılabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriLibra yaygın bir para birimi olarak kullanılabilir
GeriEkonomi Libra yaygın bir para birimi olarak kullanılabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
25.06.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Libra yaygın bir para birimi olarak kullanılabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Libra yaygın bir para birimi olarak kullanılabilir

ABD merkezli finans ve ekonomi dergisi MoneyWeek Genel Yayın Yönetmeni Merryn Somerset Webb’e göre, Facebook'un kripto para birimi Libra yaygın olarak kullanılabilir.

MoneyWeek Genel Yayın Yönetmeni Merryn Somerset Webb, The Financial Times'da yayınlanan yazısında, Libra'nın diğer kripto para birimlerinden ayrışan özelliklerine dikkat çekerek, Libra'nın piyasaya sürülmesinden sonra yaygın olarak kullanılabileceğini belirtti. Webb, Bitcoin'in merkez bankalarını oldukça endişelendirmesine rağmen hükümetlerin söz konusu teknolojiyle ilgilenmediklerini çünkü Bitcoin'in bir para birimi olarak hizmet vermediğine dikkat çekti. Bitcoin'in yaygın olarak kullanılmaması sebebiyle etkili veya ölçülebilir bir para birimi olmadığını belirten Webb, Libra'nın ise birden fazla para birimine bağlı olması sebebiyle istikrar göstermesi durumunda günlük hayatta kullanılabileceğini vurguladı. Webb, yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini birçok sebepten dolayı kabul edemedik. Tanımlanamayan ve belirsiz bir kurumun oluşturduğu bir varlığı anlayamıyoruz. Bitcoin madenciliğinin nasıl çalıştığını ve nasıl altın madenciliği kadar enerji tükettiğini, ölçülebilirliğini, fiyat dalgalanmalarını ve depolanmasını çözemiyoruz.

Libra, bütün bu problemleri çözebilecek bir yenilik. Facebook her ne kadar şaibeli olsa da mesul bir şirket ve Facebook'a güvenmesek bile Libra Birliğinin kurucu üyeleri olan Mastercard, Visa ve PayPale paramızı emanet edecek kadar güveniyoruz.

Kişisel güvenlik açısından da Facebook kullanıcıların Libra'nın güvenli olduğuna inanması için çeşitli vaatlerde bulundu. Örnek olarak, Facebook'un dijital cüzdanı Calibra'nın kullanıcılar onay vermediği sürece finansal bilgilerini kullanmayacağını duyurdu. Ayrıca Libra'nın neredeyse masrafsız olması da kullanıcı çıkarlarına yönelik bir gelişme.

Yetersiz küresel ödeme sisteminin yerini alacak ve bizi bankalardan kurtaracak yeni bir ürüne ihtiyacımız var. Eğer Libra yaptırımsal bir engele takılmadan piyasaya sürülür ve sorunsuz çalışırsa, o ürün olabilir. Fakat Libra'nın söz konusu başarısı kripto para birimlerini taklit ettiği için değil, tam tersine bunu yapmadığını için gerçekleşecek.


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Yerli yabancı turist oraya akın ediyor! Her sene sayı artıyor...
Kullanıma sunuldu! Her türlü koşulda gerçekleştirilecek
Depremin ardından durmuştu.. 8 yıl aradan sonra yeniden başladı!
Kanada'da ülke tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" onay aldı