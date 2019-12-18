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Ekonomi
AA
18.12.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Libra için teminat şartı isteği

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Libra için teminat şartı isteği

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Bainard, Libra için zorunlu teminat ihtiyacının olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Bainard Facebook'un kripto para birimi Libra'nın farklı para birimlerine nasıl bağlı olduğunu açıklamadan yasal ve yönetimsel politikaların ana hatlarını tehdit ettiğini söyledi.

Braniard, devlet destekli para birimleri dayalı varlıkların kripto para birimlerindeki volatiliteyi azaltamayabileceği uyarısını yaparak, Küresel nüfusun üçte ikisinden fazlasını temsil eden aktif kullanıcı ağı ile piyasaya değeri yasal para birimlerine bağlı özel bir dijital para birimi sunmanın endişe verici olduğunu vurguladı. Braniard ayrıca Zorunlu teminatlar sağlanmadan stablecoin ağlarının küresel çapta tüketicileri riske attığının altını çizdi.

Bunun yanında söz konusu dijital teknolojinin masrafları azaltma ve işlemleri hızlandırma açısından avantajları olduğuna inandığını belirten Braniard, Libra'nın hala 2018'de 1.7 milyar dolardan bu yıl 4.4 milyar dolara ulaşan kripto para dolandırıcılık eylemleri değerlendirildiğinde küresel yasa yapıcılar tarafından onaylanması gerektiğini hatırlattı.

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