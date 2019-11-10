Lezzet yolculuğu

TÜRKİYE’ye gelen yabancı turist sayısı ve elde edilen turizm gelirleri her geçen yükseliyor. Özellikle kıyı bölgeleri ve İstanbul, turist çekme anlamında ön sıralarda yer alıyor. 2018 verilerine göre konaklama geliri Türkiye’nin 10 milyar dolar seviyelerindeyken, gastronomi geliri 5 milyar dolar seviyesinde kaldı. Yurtdışında yapılan tanıtım çalışmaları ile birlikte konaklama geliri arttırılmaya çalışılırken, yemek çeşitliliği bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye’nin gastronomi turizmi gelirlerinin daha yüksek seviyelere çıkması için de ayıca önem gösteriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a göre de Türkiye’nin konaklama geliri ve gastronomi gelirlerinin dengeli olması gerekiyor.

YEME İÇMEYE 3.4 MİLYAR TL

Bu anlamda yabancı turist, gastronomi turizmi ile ülkeye çekilmeye çalışılırken, Türk turist Türkiye’nin dört bir tarafına yeni lezzetler tatmak için gitmeye başladı.

Geçmişte sadece ‘yeni yerler tanımak’ amacıyla ile hareket eden yerli turist, şimdi özellikle Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine giderek hem deneyim yaşamak istiyor, hem de gittikleri bölgenin yerel yemeklerini yemeyi tercih ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre de ikinci çeyrekte yurtiçinde ikamet eden 15 milyon 697 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.7 artarak 19 milyon 324 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 129 milyon 254 bin geceleme yaparken, ortalama geceleme sayısı 6.7 gece oldu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 556 TL seviyesindeydi. Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptıkları seyahat harcamaları 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 45.8 artarak 10 milyar 744 milyon 960 bin TL’ye ulaştı. Yerli turistin 2019’un ilk çeyreğinde yeme içmeye harcadığı rakam da yükseliş gösterdi. 2018’in ikinci çeyreğinde yeme içmeye yapılan harcama 2.1 milyar TL olurken, bu yılın ilk çeyreğinde 3.4 milyar TL’ye çıktı.

EK TURLAR DEVREYE GİRDİ

Yerli turistin değişen tercihlerine göre tur operatörlerinin de farklı programlar oluşturduğunu söyleyen Jolly Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe, “Şu an yapılan turlara ek olarak ciddi şekilde gastronomi turları yapılmaya başlanıldı. Örneğin Karadeniz turları yaylalar yemyeşilken yapılırdı. Şimdi ise bu turları ‘karlar altında’ düzenlemeye başladı. Artık insanlar gittiği yerleri sadece görmek istemiyor. Deneyimlemek de istiyor. Deneyimin başlangıcında da bölgedeki yemekler var. Bu yüzden Trabzon turuna orijinal Akçaabat köftesinin yenilebileceği esnaf lokantalarını, kuymak yapılan yerleri dahil ettik. Yeniçerilere yapılan pilavı yapan yerleri bulduk. Diyarbakır turlarında da yeme-içme büyük önem taşıyor. Tura katılanlar sabah ciğer yiyerek güne başlıyor. Diyarbakır’ın yerel yemeklerini yapan restoranlarda turlarda yer alıyor. Ev yapımı şarap yapan yerler büyük ilgi görüyor. Tura katılanlar burma kadayıf tatmanın yanında yapımını da görmek istiyor. Van’da yapılan turlarda benzer şekilde yeme-içme üzerine yeniden kurgulandı. Orijinal Van kahvaltısı, dağlarda toplanan otlarla yapılan çorbalar, bölgeye ait kavurma, inci kefali gibi yemekler turların en baş unsuru olarak yer almaya başladı. Artık insanlar yemek yeme özgürlüğünün olduğu turlara katılmak istiyor” diye konuştu.

ÖNCE YERLİ SONRA YABANCI

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya, gastronomi turizmine artan ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bağlıkaya, “Artık tatil denince insanların aklına deniz, kum, güneş gelmiyor. Ya da bir yere toplantıya gittiğinde sadece toplantı yapıp dönmüyor. Orayı deneyimlemek ve yemeklerini tatmak istiyor. Gastronomi son yıllarda dünyanın her yerinde ilgi görüyor. Burada Türkiye olarak çok ciddi rekabet edebiliriz. Çünkü Türkiye’nin her yerinden bir cevher çıkıyor. İç turizm olmazsa, dış turizm olmaz. Önce vatandaşlarımız ülkemizin güzelliklerini görecek ve yemeklerini yiyecek ki sonra yabancı turist gelsin. Şu anda Türk turistin gastronomi turizmine artan ilgisi bizleri mutlu ediyor. Son dönemlerde uzun tatil yerine kısa tatillere olan ilgi de artıyor. Daha fazla sayıda tatile çıkılıyor. Haftasonları gastronomi turlarına katılan vatandaşların sayısı da giderek artıyor” dedi.