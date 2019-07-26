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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.07.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Levant fındık fiyatı TMO'da ne kadar oldu? 2019 Fındık taban fiyatları

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Levant fındık fiyatı TMO'da ne kadar oldu? 2019 Fındık taban fiyatları

2019 yılına ait fındık taban fiyatları, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından belirlendi. Birçok vatandaşın merakla araştırdığı fındık fiyatları için ilk duyuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. İşte, Levant ve kabuklu fındık fiyatları hakkında detaylı bilgiler

Fındık fiyatları, levant ve fındıklı fiyatları için merakla beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılına ait fındık fiyatlarını şu ifadelerle duyurdu;

Türkiyenin en önemli ihracat ürünlerinden birinin fındık olduğuna dikkat çeken Erdoğan, dünya fındık üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiren Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak, fındıkla ilgili zirai mücadele, verim, kalite artışı, pazarlanma konularında işbirliği çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Bugüne kadar fındık üreticisine 8,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu sezon fındık verimi geçen yıla göre daha yüksek, 700 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Bu durum karşısında Toprak Mahsulleri Ofisi’ne hasat dönemi başlamadan fındık alımı için görev verme kararı aldık. Ofisin alım yapacağı taban fiyatlar sayesinde spekülatörlerin önünü keserek, fındık pazarında üretici aleyhine oluşacak fiyat belirsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Buradan TMO’nun taban fiyatlarını açıklayarak, fındık üreticimize müjde vermek istiyorum. Yüzde 50 randıman esasına göre, Giresun kaliteli kabuklu fındığın taban fiyatı kilogramda 17 lira. Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat kilogramda 16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot-gübre desteği ve alan bazlı desteği de ekleyince kilogram fiyatları fiilen 19 lira ile 18,5 lira arasına gelmiş oluyor" dedi.

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