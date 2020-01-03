Leshow İstanbul başlıyor

60 ülkeden 1.500 yabancı ve 4 bin yerli ziyaretçiyi ağırlayan Leshow İstanbul deri ve tekstil dış giyim sektörünün nabzını tutan markalarla sektör ihracatına katkı sağlamanın yanı sıra 2020 moda trendlerini de yansıtacak

TEDARİK ÜSSÜ OLMA HEDEFİ

11 ülkeden 121 üretici markanın katıldığı fuarda temel hedef İstanbul’un deri ve tekstil sektöründe Avrasya coğrafyasının tedarik üssü olması. Üreticiler 2020 renkleri ve trendlerini ilk defa Leshow İstanbul Fuarı ile geniş bir coğrafyadaki satın alımcılara sunacaklar.

Sektörün klasik pazarlarının dışında yeni pazarlardan da pay alabilmesi için farklı ülkelerden satın alım guruplarının oluşturulduğu fuarda, sektörün ihracatında oldukça düşük pay alan körfez ülkelerine giriş için seçilen onur konuklarından biri de Alia Khan. İslami Moda ve Tasarım Konseyi Başkanı Bayan Khan, “Körfez ülkelerinde kadın moda trendleri ile batı mütevazı giyim modasının etkileşimi” konulu bir de sunum yapacak. Hakan Akkaya’nın kreatif direktörlüğünü üstlendiği Leshow İstanbul Fuarı’nda bu sene 15 Türk tasarımcı da stand açıp yeni koleksiyonlarını sergileyecekler. Balli, Manzari, Caraclan, Fernando, Vega, Franko Armondi, Esmeralda, Ardem Fur, gibi markaların seçkin yeni ürünleri sergilenirken, sektör ihracatına, iş hacmine destek olmanın yanı sıra İstanbul Harbiye’de modanın nabzı tutulacak.