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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Elif Ergu
07.10.2018 - 21:15, Son Güncelleme:

‘Les BenjamIn’le dünyayı sallıyor

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
‘Les BenjamIn’le dünyayı sallıyor

Bünyamin Aydın 29 yaşında. Sokak stili markası Les Benjamin’in yaratıcısı.

Kurucusu Bünyamin Aydın’ın fotoğrafçılık ve hip pop tutkusuyla beslenen, Türkiye-İsviçre-Almanya arasındaki yaşamından ilham alan, dünyanın her yerinde gözü olan bir marka. Bu hafta Bünyamin Aydın İstanbul Galata’da 300 metrekarelik yeni bir mağaza açacak. Mağazada Nike’den Puma’ya markaların özel serileri, Les Benjamin’in koleksiyonları ve 25 teknoloji markasının ürünleri olacak. Bünyamin Aydın, 19 yaşındayken aklındaki en büyük hayali olan ‘moda markası yaratma’ adımını atarak 30 parçadan oluşan bir baskılı tişört koleksiyonu çıkarmış. 12 yıl Almanya, 4 yıl İsviçre, 4 yıl da Türkiye’deki yaşam sentezinden doğurduğu tişörtları Londra Harrods mağazasında satılınca, markasının adı duyulmuş. Erkek sokak giyim markası olarak çıktığı yol, farklı virajlara girerken, ‘Paris Erkek Moda Haftası’nda yer alan ilk Türk modacı olmuş.

PUMA’YA YENİ KOLEKSİYON

“Kültürümüze çok hayranım, tarihe meraklıyım. Çok farklı kültürlerden insanlarla tanışma şansım oldu. Uluslararası bir arkadaş çevrem var. Doğu ve Batı benim gözümde hep kesişiyor. Japon bir genç de İngiliz bir genç de bizim markamızda kendini buluyor. Artık sezonlar yok, farklı deneyimlere ilgi var. Herkes artık her yerde gezebiliyor, her yeri avcunun içinde görebiliyor. Bunlar çok heyecan verici” diyen Bünyamin Aydın, Nike’ın ayakkabı tasarlattığı 12 tasarımcı arasına giren ilk Türk de oldu. Yaptığı tasarımlar çok ilgi görünce Nike’la farklı işbirlikleri de gerçekleştirdi, ‘Air Max’i tasarladı. Çin’de 2 mağazası olan Bünyamin Aydın, Çin’de büyümeyi ve ileride Amerika’da da mağaza açmayı hedefliyor. 2019 yılında Bünyamin Aydın’ın Puma için hazırladığı koleksiyon Puma’nın dünyadaki 500 mağazasında satışa sunulacak. Ayrıca bu koleksiyon dünyanın önde gelen 50 zincir mağazasında da satılacak.

‘Les BenjamIn’le dünyayı sallıyor

Bünyamin Aydın, 2018 yılında Esquire tarafından verilen Yılın Moda Tasarımcısı Ödülü’nü aldı. Bugüne dek BMW, Beşiktaş, Hennessy, Nike, Apple ve Alpha Industries gibi markalarla işbirliği yaptı. Aydın’ın İstanbul’da yapacağı açılışa Highsnobiety Moda Direktörü Atip Wananuruks, Food New York Kurucu Direktörü Dong-Ping Wong, ünlü fotoğrafçı Tim McGurr ve Puma Select direktörü Yassine Saidi de gelecek.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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