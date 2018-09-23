‘Lekesiz’ iş yapıyorlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
23.09.2018 - 01:26, Son Güncelleme:

‘Lekesiz’ iş yapıyorlar

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
‘Lekesiz’ iş yapıyorlar

EN çok kullandığımız elektronik ürünlerden biri de çamaşır makineleri. Sensörler ve internet gibi teknolojiler sayesinde çamaşır makineleri de dönüşümün içerisine girdi. Odakta ise zamandan tasarruf ve kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak var. Eskiden bir lekeyi çıkarmak için tekrar tekrar çamaşır yıkamak zorunda kalınırken, artık sensörler lekeyi algılıyor, bu lekeye göre özel bir program seçiyor ve otomatik olarak her şeyi tamamlıyor. Kullanıcılara da sadece çamaşırları kurutmak kalıyor. Bu yeni nesil ürünler aynı zamanda buharla veya oksijenle çamaşırların yıkanmadan da temizlenmesini sağlıyor. İnternete bağlanan yeni nesil çamaşır makineleri de cabası...

24 FARKLI LEKEYE ÖZEL PROGRAM

‘Lekesiz’ iş yapıyorlar

ARÇELİK’in çamaşır makinelerinde öne çıktığı özelliklerin başında ‘StainPro’ geliyor. Bu teknolojide 24 farklı zorlu lekeye yönelik özel programlar uygulanıyor. Uzun program süresi, yüksek yıkama sıcaklığı, artan devir hareketi, özel ıslatma fazları ve normal pamuklu programa kıyasla daha uzun durulama devreleri lekelerin kolaylıkla çıkarılmasını sağlıyor. 3.420 TL’den başlıyor.

DÜŞÜK ISIDA HİJYEN SAĞLIYOR

‘Lekesiz’ iş yapıyorlar

BOSCH, geliştirdiği teknolojilerin başında ‘ActiveOxygen’ bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde, düşük sıcaklıklarda bile daha hijyenik bir temizlik sağlanıyor. Bu teknolojiyi çamaşırları yıkamadan kötü kokulardan kurtulmak için tek başına kullanabilmek de mümkün. 3.580 TL

AYNI ANDA İKİ FARKLI YIKAMA

‘Lekesiz’ iş yapıyorlar

HEM tasarım hem de kullanım özellikleri açısından çamaşır makineleri arasında en çok dikkat çeken markalardan biri LG. Bunun da sebebi, aynı anda iki farklı yıkama gerçekleştiren modellere sahip olması. ‘Twin Wash’ adındaki bu yenilikte, tek bir makine içinde iki farklı kazan yer alıyor. 11 bin 599 TL

ÇAMAŞIRI YIKAMA SIRASINDA EKLEYİN

SAMSUNG, çamaşır makineleri alanında ‘Addwash’ teknolojisiyle bir adım öne çıkıyor. Çamaşır makinelerinin kapaklarına eklenen mini bir kapak sayesinde kullanıcılar, unuttukları çamaşırlarını yıkama esnasında ekleyebiliyor. Ayrıca kapaktan ek deterjan ekleyebilmek mümkün.  Akıllı telefonlara indirilen bir uygulama sayesinde çamaşır makinenizi uzaktan kontrol edebilirsiniz. 3 bin 599 TL’den başlıyor.

12 DAKİKADA YIKIYOR

‘Lekesiz’ iş yapıyorlar

VESTEL, geliştirdiği hızlı programlarla çamaşır makineleri modelleri arasında öne çıkıyor. 2 kilograma kadar olan hafif kirli çamaşırlarınızı 12 dakika gibi bir sürede yıkıyor. Ayrıca Vestel’in geliştirdiği modellerde sonradan ekleme özelliği, sessiz inverter motor, 22 özel leke programı ve kireç kalkanı gibi özellikler de yer alıyor. 2 bin 249 TL’den başlıyor.

DETERJANI KENDİSİ AYARLIYOR

‘Lekesiz’ iş yapıyorlar

HOTPOINT’in çamaşır makinelerinde dikkat çeken özelliklerden biri ‘True doz’ yani otomatik dozaj teknolojisi. Kullanıcıların her seferinde deterjan ve yumuşatıcı koyması yerine  2.5 ayda bir bu hazneleri doldurması yeterli oluyor. 4 kişilik ailenin  1 ayda 12 litre tasarruf sağlanıyor. 3 bin 299 TL’den başlıyor.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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