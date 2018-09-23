‘Lekesiz’ iş yapıyorlar
EN çok kullandığımız elektronik ürünlerden biri de çamaşır makineleri. Sensörler ve internet gibi teknolojiler sayesinde çamaşır makineleri de dönüşümün içerisine girdi. Odakta ise zamandan tasarruf ve kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak var. Eskiden bir lekeyi çıkarmak için tekrar tekrar çamaşır yıkamak zorunda kalınırken, artık sensörler lekeyi algılıyor, bu lekeye göre özel bir program seçiyor ve otomatik olarak her şeyi tamamlıyor. Kullanıcılara da sadece çamaşırları kurutmak kalıyor. Bu yeni nesil ürünler aynı zamanda buharla veya oksijenle çamaşırların yıkanmadan da temizlenmesini sağlıyor. İnternete bağlanan yeni nesil çamaşır makineleri de cabası...
24 FARKLI LEKEYE ÖZEL PROGRAM
ARÇELİK’in çamaşır makinelerinde öne çıktığı özelliklerin başında ‘StainPro’ geliyor. Bu teknolojide 24 farklı zorlu lekeye yönelik özel programlar uygulanıyor. Uzun program süresi, yüksek yıkama sıcaklığı, artan devir hareketi, özel ıslatma fazları ve normal pamuklu programa kıyasla daha uzun durulama devreleri lekelerin kolaylıkla çıkarılmasını sağlıyor. 3.420 TL’den başlıyor.
DÜŞÜK ISIDA HİJYEN SAĞLIYOR
BOSCH, geliştirdiği teknolojilerin başında ‘ActiveOxygen’ bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde, düşük sıcaklıklarda bile daha hijyenik bir temizlik sağlanıyor. Bu teknolojiyi çamaşırları yıkamadan kötü kokulardan kurtulmak için tek başına kullanabilmek de mümkün. 3.580 TL
AYNI ANDA İKİ FARKLI YIKAMA
HEM tasarım hem de kullanım özellikleri açısından çamaşır makineleri arasında en çok dikkat çeken markalardan biri LG. Bunun da sebebi, aynı anda iki farklı yıkama gerçekleştiren modellere sahip olması. ‘Twin Wash’ adındaki bu yenilikte, tek bir makine içinde iki farklı kazan yer alıyor. 11 bin 599 TL
ÇAMAŞIRI YIKAMA SIRASINDA EKLEYİN
SAMSUNG, çamaşır makineleri alanında ‘Addwash’ teknolojisiyle bir adım öne çıkıyor. Çamaşır makinelerinin kapaklarına eklenen mini bir kapak sayesinde kullanıcılar, unuttukları çamaşırlarını yıkama esnasında ekleyebiliyor. Ayrıca kapaktan ek deterjan ekleyebilmek mümkün. Akıllı telefonlara indirilen bir uygulama sayesinde çamaşır makinenizi uzaktan kontrol edebilirsiniz. 3 bin 599 TL’den başlıyor.
12 DAKİKADA YIKIYOR
VESTEL, geliştirdiği hızlı programlarla çamaşır makineleri modelleri arasında öne çıkıyor. 2 kilograma kadar olan hafif kirli çamaşırlarınızı 12 dakika gibi bir sürede yıkıyor. Ayrıca Vestel’in geliştirdiği modellerde sonradan ekleme özelliği, sessiz inverter motor, 22 özel leke programı ve kireç kalkanı gibi özellikler de yer alıyor. 2 bin 249 TL’den başlıyor.
DETERJANI KENDİSİ AYARLIYOR
HOTPOINT’in çamaşır makinelerinde dikkat çeken özelliklerden biri ‘True doz’ yani otomatik dozaj teknolojisi. Kullanıcıların her seferinde deterjan ve yumuşatıcı koyması yerine 2.5 ayda bir bu hazneleri doldurması yeterli oluyor. 4 kişilik ailenin 1 ayda 12 litre tasarruf sağlanıyor. 3 bin 299 TL’den başlıyor.
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