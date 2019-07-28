Lavanta bahçesinde ilk hasat
Savaş, kriz ve afet sonrası ülkelerini terk ederek Türkiye’ye yerleşen mültecilerin uyum içerisinde yaşamalarına olanak sağlamak, kişilerin bireysel ve toplumsal gelişimlerine destek olmak amacıyla Kızılay tarafından geliştirilen “Toplum Merkezi Projesi” kapsamında bir ilke imza atıldı. Mardin’de ziraat mühendisleri tarafından eğitilen 15 Suriyeli ve 6 Türk kursiyerin ektiği lavanta bahçesinde ilk hasat gerçekleştirildi. Tarımda teorik ve pratik eğitim alan mülteciler bölgede istihdam edildi.
Mardin’de geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje kapsamında 15’i Suriyeli ve 6 Türk vatandaşı olmak üzere 21 kişiye ziraat mühendisleri tarafından tarımda teorik ve pratik eğitimler verildi. Proje kapsamında Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Küçükköy mevkiinde çiftçi Fahri Yıldız tarafından Mardin Toplum Merkezi faaliyetlerinde kullanılmak üzere üç yıllığına 11 dönüm arazi hibe edildi. 21 kursiyer araziye 5 dönüm çilek, 5 dönüm lavanta ekimi gerçekleştirerek 2 bölümden oluşan 500 metrekare alana da sera kurdu. Kursiyerler yıl içerisinde 2 bin 700 adet marul, 700 kilogram çilek, 4 ton salatalık ve 350 kilogram domates hasat etti. Hasat edilen ürünler, sebze meyve hallerinde satıldı. Elden edilen gelir ise eğitimlere katılan kursiyere dağıtıldı. 5 dönüme ekilen lavantanın hasatı ise önceki gün gerçekleştirildi. Tarım eğitimi alan 63 yaşındaki Fathiya Ali “Suriye’den 5 yıl önce geldim. Tarlalarda çalıştım. Kızılay’ın sayesinde tarım eğitimi aldım. Kendi ürünlerimizi yetiştirmeye başladık” dedi. Kurslarda eğitim alan 21 kişinin tarımla uğraşan arazi sahipleri tarafından istihdam edildiğini belirten Kerem Kınık “Bu pilot uygulama yaygınlaşacak. Türkiye’nin özellikle tarım imkanı olan diğer bölgelerinde de yaygınlaşacak” dedi.
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