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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.03.2019 - 23:31, Son Güncelleme:

Latin Amerika'da Atak... Görücüye çıktı

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Latin Amerika'da Atak... Görücüye çıktı

Latin Amerika'nın en büyük savunma sanayi fuarı LAAD'da görücüye çıkacak T129 Atak helikopteri ile Brezilya'da gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Rio de Janiero kentindeki fuara katılmak üzere Brezilya'ya getirilen T129 Atak helikopteriyle ilk uçuş gösterisi, 26 Mart'ta, Sao Paulo'daki Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığında yapıldı.

Ardından dün başkentteki Brasilia Askeri İtfaiye Merkezi Operasyonel Havacılık Bölümünde de tekrarlanan gösteriyi, Brezilya Deniz Kuvvetlerinden Koramiral Alte Ganier ve Brezilya Genelkurmay Başkanlığı Lojistik ve Mobilizasyon Başkanı Tümgeneral Douglas Bassoli izledi.

Ganier ve Bassoli'ye, Türkiye'nin Brasilia Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş eşlik ederken, TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen, T129 Atak helikopteri hakkında bilgi verdi.

ATAK HELİKOPTERİ YABANCI DİPLOMATLARA VE ASKERLERE TANITILDI

Gösterilerin ardından Türkiye'nin Brasilia Büyükelçiliğinin bahçesine indirilen T129 Atak helikopterini, büyükelçi Ateş, askeri ataşe Serdar Apaydın ve elçilik personeli karşıladı.

Ateş'in ev sahipliğinde verilen resepsiyonda, Atak helikopteri, ülkedeki yabancı diplomatlara ve askeri ataşelere tanıtıldı.

Büyükelçilik bahçesinde özel ışıklandırmayla sergilenen helikopter, konukların beğenisini kazandı. Atak helikopteri, 2-5 Nisan tarihlerinde Rio de Janeiro kentinde yapılacak Latin Amerika'nın en büyük savunma sanayi fuarı LAAD'da görücüye çıkacak.

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