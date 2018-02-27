Laminat üretiminde ilk 10’a girdi

YAKLAŞIK 20 yıl önce laminat üretimine başlayan Gentaş, bugün dekoratif laminat üretiminde dünyanın ilk 10 büyük üreticisi arasına girmeyi başardı. Gentaş Grup CEO’su Orhan Kahraman, “Önümüzdeki süreçte ana stratejilerimizden bir tanesi marka bilinirliğini ve portföyümüzdeki katma değerli ürünleri artırmak. Mevcut kapasitelerimizi daha değerli ürünlere yönelterek bir büyüme stratejisi izlemek olacak” şeklinde konuştu.

800 ÇALIŞANI VAR

Şirketin büyümesini ve gelişimini anlatan Orhan Kahraman, şöyle devam etti: “Gentaş 1969 yılında temelleri atılan ve yarım asra dayanan geçmişi ile ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından birisidir. Şirketimizin temelleri ilk olarak Gentaş Werzalit üretimiyle kurulmuş olup sonrasında 1992 yılında gerçekleşen özelleştirme ile bugünlere gelmiştir. 1998 yılında ilk laminat üretim tesisi Mengen fabrikamız hayata geçmiştir. Laminat üretimiyle beraber Gentaş’ın büyüme hikâyesi başlamıştır. İlerleyen yıllarda, eski Bolu Seka fabrikası devralınmıştır ve Gentas Kimya tesisimiz kuruldu. 2014 yılı ise geçmişimiz açısından bir başka gurur yılı olup; Avrupa ve İtalyan’ın köklü laminat üreticilerinden Liri satın alınmıştır. Bugün 800’ün üzerinde çalışanı olan, 24 ayrı markayla hizmet veren, halka açık, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de etkili olan bir markadır Gentaş.”

45 ÜLKEYE İHRACAT

Ürettikleri ürünler hakkında da bilgi veren Orhan Kahraman, şunları söyledi: “Gentaş olarak dış cephe panelleri, CPL laminat, HPL laminat, compact laminat, werzalit, Melamin Kaplı Yonga ve MDF panel üretimi gerçekleştiriyoruz. Üretim tesislerimiz Mengen, Bolu, İstanbul ve İtalya olmak üzere 4 farklı tesiste bulunmakta. Üretiminde bulunduğumuz ürünler, sadece ülkemizde değil dünya üzerinde sayılı üreticiler tarafından üretilebilen ürünlerdir. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız yeni fabrika ve Liri İtalya, Ar-Ge yatırımları sonucu yeni ürünlerimiz sayesinde bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlemekteyiz. Şirket vizyonu ve belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda ihracat odaklı ilerleyen bir yapıya sahip olmasının yanında, firmamız iç pazarda liderliğini de açık ara korumakta. 45’den fazla ülkeye ihracat yapan şirketimizin başlıca ihracat pazarları, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere, Kuzey ve Güney Afrika, Rusya, Ukrayna, Kuzey Amerika, Hindistan, Singapur, Güney Kore, Hong Kong, Avustralya ve son yıllarda Meksika, Kolombiya ve Peru’dur.”

216 MİLYON TL CİRO

Şirketin 2018 yılı planlarını da anlatan Orhan Kahraman, şunları söyledi: “Gentaş Grup olarak, geride bıraktığımız yıl içerisinde mevcut pazarlarımızı korumak ve yeni pazarlar oluşturmak adına verimli bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Sürekli yenilikler ile anılan bir firma olmamızın verdiği bu sorumlulukla, bu yeniliklerin yerli ve uluslararası pazarlarda var olmasını sağlayabilmemiz açısından 2017 yılını başarılı bir yıl olarak görüyoruz. 2017 yılında pek çok zorluklara rağmen büyümesini sürdüren şirketimiz gerek satış hasılatını gerekse de karlılığını artırmayı başarmış, ciromuz 216 milyon TL’ye ulaştı. İhracatımız ise ciromuzun yüzde 43’ünü kapsamakta. Geride bıraktığımız yıl içerisinde, ürün gruplarımızı güncelledik, yeni renkler, desenler, görsel çalışmalar ve interaktif iletişim araçlarıyla da aktif marka ve pazarlama çalışmalarını yürüttük. Bunların karşılıklarını görmeye başladığımız yıl olarak 2017 bizler için önemli bir yıl oldu. Trendleri daha yakından takip eden, hatta sektöründe trendi belirleyici olan bir yapıya sahibiz. 2018 yılı, yeni koleksiyonumuzun işlevselliğini arttırmaya yönelik sunum ve dağıtım çalışmalarına hız vereceğimiz bir yıl olacak. Bunları yaparken pazarın ihtiyaçlarına çözüm üretmek en önemli önceliğimiz olacak. Mevcut dağıtım kanallarımızı daha etkin yapılara kavuşturmak, yeniliklerimizi hemen her karar vericiye ulaştırmak hedefimizdir. 2018’de de ‘kalite ve hizmet’ anlamında standartların üzerine çıkmayı görev sayıyor ve bu vizyonla ilerlemeye devam ediyoruz.”

MEVCUT TESİS YATIRIMLARINA DEVAM EDECEĞİZ

FİRMA olarak sektörde yeterli bir üretim kapasitesine ulaştıklarını belirten Orhan Kahraman, “Bundan sonraki süreçte Türkiye’deki yatırımlarımız daha çok tesis yenileme ve proses iyileştirme üzerine olmakla beraber İtalya yatırımızı takiben dünyada farklı bölgeleri de takibe almış bulunuyoruz. İştiraklerimizden Gentaş Kimya, Gebze’de dünyanın en modern Reçine tesislerinden birisi olmaya aday, farklı sektörlere hizmet ve ürün verebileceği yaklaşık 35 milyon TL yatırım teşviki çıkmış bir projeye başladı, hedefimiz yatırımın önümüzdeki 2 yıl içerisinde tamamlanarak devreye girmesidir. Zannedersem bu yatırımla konusunda Avrupa’nın en büyük ve modern tesislerinden birisi olacak” dedi.