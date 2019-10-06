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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.10.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Lakerda fiyatları arttı

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Lakerda fiyatları arttı

Karadeniz'de balıkçılar palamuttan umduğunu bulamazken lakerdanın kilosu 100 lira oldu.

Sinop'ta torik ve palamut balıklarından yapılan lakerdanın kilosu 100 liradan satılıyor.

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunda balıkçılar palamuttan umduğunu bulamadı. Torik ve palamudun dilim dilim kesilerek salamura edilmesi olan lakerdanın kilosu ise palamudun az olması nedeniyle yükseldi. İki kiloluk lakerdalar 200 liradan tezgahlarda satışa sunuldu.

Sinop'ta 25 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllara oranla bu sezon daha az palamut ve torik balığı avlandıklarını belirterek tuzlu balık yapımına geç başlamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Palamut az olunca az miktarda yaptıkları lakerdaların fiyatının arttığına işaret eden Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl adeta palamut ve torik bolluğu yaşanırken vatandaşlarımız ucuz lakerda yedi. İl dışından gelen yoğun talepleri bu yıla kadar karşılıyorduk ancak bu yıl balığın az olması ile gelen talepleri karşılamamız mümkün görünmüyor. Az miktarda yaptığımız lakerdaları ise sürekli müşterilerimize vermek zorunda kalıyoruz. Önceki sezon kavanozu 150 liradan satılan lakerdaları bu sezon 200 liradan satışa sunduk. Üç kilogram bir torik temizlenip dilimlendikten sonra kavanozda net 2 kilogram geliyor ve bu da fiyatı etkiliyor."

Lakerda yapımının çok zahmetli olduğunu aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Her sene mutlaka lakerda yapmaya çalışıyoruz çünkü özel olarak lakerda talep eden vatandaşlarımız var. Onların talep ve isteklerini karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Lakerda özel bir tat, özel bir lezzet. Vatandaşların ilgisinden memnunuz. Talep devam ettiği sürece ve balık olursa yapmaya devam edeceğiz."

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