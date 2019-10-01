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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
01.10.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Lahmacun yiyenler dikkat! 3.5 liraya da var 10 liraya da var... İşte farkı

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Lahmacun yiyenler dikkat! 3.5 liraya da var 10 liraya da var... İşte farkı

Yeşillik, domates ve limonla birleşince sofraların vazgeçilmezi olan lahmacunda fiyat farkı dikkat çekiyor. İstanbul’da kimi işletmeler lahmacunu 3,5 TL’den satarken, kimi yerlerde fiyatı 10 TL’yi buluyor. Fiyat farkı için ’Kira ve giderlerden kaynaklanıyor’ diyen de var, kullanılan ürünü işaret eden de.

Sofraların vazgeçilmezi lahmacun günün her saati rahatlıkla tüketilebiliyor. İstanbul’un farklı ilçelerinde lahmacun fiyatlarındaki farklılık dikkat çekiyor. Bazı ilçelerde lahmacunun tanesi 3,5 TL’ye satılırken, bazı yerlerde ise fiyatı 10 lirayı buluyor. Peki lahmacunda fiyat farkı neden kaynaklanıyor?

"FİYAT FARKINI GİDERLERE BAĞLIYORUM"

Esenyurt’ta yaşayan Cesur Çavuşoğlu, ucuz fiyata lahmacun satan işletmelerden birinin sahibi. Kullanılan ürününün kaliteli olduğunu savunan Çavuşoğlu, "Lahmacunu 4 TL’den veriyoruz. Böyle olmasının sebebi de giderlerimiz biraz kısıtlıdır. Kimse aç kalmasın, herkes yararlansın istiyoruz. Biz bu ilçede 7, 8 TL’ye lahmacun veremeyiz. Hijyen belgeleri de dahil olmak üzere işletmemize zaten sürekli denetim yapılıyor. Fiyat farkı giderlerden dolayı yaşanıyor. Bazı işletmelerin giderleri fazladır. En başta kira giderleri geliyor. Kira giderleri 50, 60 bin TL olan işletmeler var. Bu yerler lahmacunu 4-5 TL’ye veremez. Bizim personel sayımız az, büyük işletmelerin personel sayısı fazla. Bu nedenle fiyat farkı yaşanıyor. Onlar o fiyatı 8 TL’nin altına çekemez. Kullanılan üründe herhangi bir fark yok. Bizim et aldığımız yer, veteriner tarafından denetleniyor. Aldığımız ürünlerin hepsi kayıt altındadır. Ben fiyat farkını giderlere bağlıyorum" diye konuştu.

"AYAKTA KALMAK İÇİN BÖYLE SATIYORUZ"

Esenyurt’ta bir diğer lahmacun satan yerde fiyat daha da düşüyor. Servet Şahin o işletmenin sahibi. Dükkanda 5 personel çalıştığını ifade eden Şahin, "Lahmacunun tanesi 3,5 TL. Personel olarak kendimiz çalışıyoruz. Sebzeyi halden kendimiz alıyoruz. Bir de hitap ettiğimiz kesim önemli. Kiramız ucuz. Piyasanın durumu belli. Mecbur bu fiyata veriyoruz. Ucuz olduğu için kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Ayakta kalmak için böyle satıyoruz. Kiramız 3000 TL. Dükkanda 5 personel çalışıyoruz. Ürünü kendimiz seçiyoruz, kendimiz alıyoruz. Bodrum’daki gibi 70 TL’ye de lahmacun verebiliriz. Aynı lahmacun, aynı et, dana aynı, ülke aynı ama 70 TL’ye vermiyoruz, 3,5 TL’ye veriyoruz. 1 kilometre ileride aynı lahmacunu 7 liraya satıyorduk, burada 3,5 TL’ye satıyoruz" dedi.

"BİLDİĞİMİZ NORMAL ET KULLANMIYORLAR"

İstanbul’un bir başka ilçesi Fatih’te lahmacun dükkanı bulunan Nazmi Atik ise fiyat farkının lahmacunda kullanılan malzemeden kaynaklandığını savunuyor. Atik, "Şu an bizde lahmacunun fiyatı 10 TL’dir. Fiyat farkı kullanılan malzemeye bağlıdır. Bazı yerler ucuz lahmacun veriyor. Bu yerler tavuk taşı kullanıyor. Şu an burada lahmacun yiyen vatandaşlar bunun uygun olduğunu söylüyor. Bazıları bizim mahallemizde 3, 4 liraya satılıyor diyor. Çünkü onlar kesinlikle et kullanmıyorlar. Etin kilosu bugün 48, 49 lira. Ucuz veren kesinlikle normal et kullanmıyor. Kimi tavuk derisi kullanıyor, kimi tavuk taşlığı kullanıyor, iç yağı kullanıyor. Bildiğimiz normal et kullanmıyorlar" dedi.

"KİRAMIZ YÜKSEK, ÇALIŞANIMIZ FAZLA O YÜZDEN FİYATI 10 LİRA"

Fatih’te ziyaretçilerin yoğun olduğu bir bölge olan Sirkeci’de lahmacun dükkanı bulunan Emrah Arık, ise "Bizde lahmacun 10 lira. Fiyat farkı mesela kırsal bölgelerde kira fiyat düşüktür, çalışan sayısı azdır. Et aynı ama bu nedenlerden dolayı 3, 5 TL’ye satılabiliyor. Bizim dükkanımız burada turizm merkezinde olduğu için fiyatlarımız biraz daha yüksek oluyor. Kiramız yüksek, çalışanlarımız fazla. Bu yüzden lahmacunumuzun fiyatı 10 lira" diye konuştu.

VATANDAŞ NE DÜŞÜNÜYOR?

Peki vatandaş lahmacundaki fiyat farkı için ne düşünüyor? Bir dükkanda lahmacun tüketen Kamil Yaslan’a ucuz fiyata satılan lahmacun tüketip, tüketmediğini sorduğumuzda, "Tabii ki düşünmek gerekiyor ’neden ucuz?’ diye. Ben tüketici olarak bakıyorum mesela ’ne yiyorum’ diye. Lahmacun çok önemli bir unsur. Çünkü bir karışım var içinde. Ne yediğimizi bilmemiz gerekir. Et dinlenmiş mi, dinlenmemiş mi, üzerine ne katılmış bakacaksınız. Kaliteli yemek lazım. Ete bakacaksınız" ifadelerini kullandı.

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