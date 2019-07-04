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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
04.07.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Lagarde’nin koltuğuna en büyük aday BoE Başkanı Carney

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Lagarde’nin koltuğuna en büyük aday BoE Başkanı Carney

IMF Başkanı Lagarde'ın ECB Başkan adayı olmasıyla birlikte yerine gelecek isim merak edilmeye başlandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı için aday gösterilen Christine Lagarde’dan boşalacak Uluslararası Para Fonu IMF Başkanlığı için en güçlü aday İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney.

The Irish Times’ın haberine göre, online bahis şirketi Betway’den Alan Alger, "Kanada doğumlu Carney, İrlanda pasaportuna ve Britanya vatandaşlığına sahip ve IMF başkanı olmak için gerekli kriterleri taşıyor. BoE’den Ocak ayında ayrılacak olması da iyi zamanlama" diye konuştu.

Lagarde’nin IMF’teki koltuğuna adaylık konusunda şans verilen diğer isimler ise, Hindistan MB eski Başkanı Raghuram Rajan, İngiltere eski Maliye Bakanı George Osborne ve Fed eski Başkanı Janet Yellen.

Ayrıca, Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) Başkanı Agustin Carstens; Singapur Parasal Yetki Kurumu Başkanı Tharman Shanmugaratnam; Credit Suisse Group CEO Tidjane Thiam ve ünlü hedge fon yatırımcısı ve Bloomberg yazarı Mohamed El-Erian.

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