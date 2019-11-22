Lagarde'dan iç talep açıklaması
ECB Başkanı Chirstine Lagarde "Euro bölgesinin iç talebi güçlendirmesi gerekiyor" dedi.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni başkanı Christine Lagarde, euro bölgesinin kendi bölgesi dışındaki zayıflığa karşı koyması için, daha büyük kamu
yatırımları da dahil olmak üzere iç talebi güçlendirmesi gerektiğini belirtti.
Lagarde, "Sorunun cevabı, dünyanın en büyük ikinci ekonomisini dünyaya açık ancak kendine güvenen, Avrupa'nın yüksek iç talep ve uzun vadeli büyüme oranları potansiyelini tam anlamıyla kullanan bir ekonomiye dönüştürmekte yatıyor" dedi.
Lagarde, ECB'nin gevşek para politikasının "yan etkilerini" izlerken, "ekonomiyi desteklemeye ve gelecekteki risklere karşılık vermeye" devam ederek, kendine düşen görevi yerine getireceğini teyit etti.
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