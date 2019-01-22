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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) 
22.01.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Lagarde: Küresel büyümede büyük bir revizyon yapılmadı

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Lagarde: Küresel büyümede büyük bir revizyon yapılmadı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, küresel ekonomik büyüme yönündeki endişeleri yatıştırma kapsamında, küresel ekonomik büyüme üzerinde yapılan son revizyonların büyük değişimler olmadığını söyledi.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) CNBC'ye konuşan Lagarde, küresel ekonomi üzerindeki risklerin artarak devam ettiğini ve söz konusu risklerin gerçekleşmeye başladığını kabul ederken, bu yıl için söz konusu büyümenin yüzde 3.5 olarak belirlenmesi, 2019 sonu için de büyümenin yüzde 3.7'den yüzde 3.6'ya indirilmesinin büyük bir revizyon olmadığının altını çizdi.

Lagarde, Fransa eski Maliye Bakanının istikrarsızlığın son altı ay içinde büyük ölçüde arttığı görüşüne katılırken, piyasaların söz konusu durumu göz önünde bulundurduğunu ve değerlerin, yeniden istikrara kavuşmadan birkaç ay önce çarpıcı bir şekilde değiştiğini söyledi. Lagarde, gelişmiş ekonomilerin söz konusu durumdan daha ağır etkileneceğine dikkat çekti.

Lagarde, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliklere sebep olan ek gümrük vergisi uygulamasının az da olsa etkisini göstermeye başladığını belirtirken, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden ayrılma süreci gibi, ABD-Çin görüşmelerinin de henüz bir sonuca varmasının beklenmediğini söyledi.

Lagarde ayrıca, Brexit sürecinin de uzamasının beklendiğini ve sert bir ayrılıktan en uzak seçeneğin en iyisi olabileceğini vurguladı. Diğer bir yandan Lagarde, ABD, Çin, Meksika ve Trans-Pasifik Ortaklığının diğer 11 üyesinin katıldığı yeni ticaret anlaşmalarının önemli olduğuna dikkat çeken Lagarde, Çinin kredi sıkılaştırma ve teşviklerinin de gerileyen Çin ekonomisi için uygun politikalar olduğunu ekledi.

 

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