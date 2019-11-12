KYK E Haciz nasıl öğrenilir? E Haciz sorgulama ekranı
KYK borcu dolayısıyla E Haciz ile karşılaşan birçok vatandaş konuyla ilgili detayları araştırırken, bazı vatandaşlar ise kendilerinin herhangi bir E Haciz durumu ile karşı karşıya olup olmadıklarını araştırmaya başladı. Peki, E Haciz sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, KYK E Haciz sorgulama işlemi hakkında bilinmesi gerekenler ve bazı detaylar
Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) geri ödemesi ve diğer vergi türlerini ödemeyen vatandaşlar için başlattığı E Haciz işlemi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden kolayca takip edilebiliyor. Peki, KYK E Haciz sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, E Haciz işlemi hakkında merak edilen bazı bilgiler
KYK E-HACİZ SORGULAMA EKRANI
KYK veya diğer vergi türleri dolayısıyla E-Haciz durumuyla karşılaşıp karşılaşmadığınızı, E-Devlet şifreniz aracılığıyla kolayca öğrenebilirsiniz.
Bunun için ilk olarak İnternet intvrg.gib.gov.tr adresine giriniz.
Bu siteye E-Devlet ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'E Haciz' yazarak çıkacak olan ekrandan sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle