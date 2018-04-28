KYK borçları silinecek mi? Teklif komisyonda
KYK borçları, üniversite öğrenimleri esnasında devletten geri ödemeli öğrenim kredisi alan vatandaşların yakından takip ettiği konu oluyor. Ön Lisans ya da Lisans öğrenimlerinin üzerinden belirli bir süre geçmesiyle birlikte geri ödemesi başlayan KYK borçları, son günlerde silinmesiyle gündemde yer alıyor. Peki, KYK borçları silinecek mi? İşte, konuyla ilgili son bilgiler
KYK öğrenim kredisi borçları silinecek mi sorusu, geri ödeme dönemi başlayan ve halihazırda öğrenim kredisi kullanan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın 27 Mart tarihinde verdiği kanun teklifi, görüşülmek üzere 5 Nisan tarihinde ilgili komisyona ulaşmıştı. Peki, KYK borçlarının silinmesi hususunda ortaya çıkan son gelişmeler neler? İşte, detaylı bilgiler
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
KYK kredi geri ödemeleriyle ilgili kanun teklifi veren Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, hali hazırda geri ödeme dönemine devam eden vatandaşların borçlarının silinmesi, kredi kullanmakta olanların ise karşılıksız ödemeye dönüştürülmesi için verdiği kanun teklifi komisyona girdi. İşte o teklif metninin detayları;
"Teklifin Başlığı: 351 Sayılı Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti: Teklif ile, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun, yüksek öğrenim gören ve yönetmelikle düzenlenecek esaslar çerçevesinde yeterlikleri ve ihtiyaçları belirlenecek öğrencilere karşılıksız olarak öğrenim ve katkı kredisi vermesi, ayrıca hâlihazırda bu kredileri almakta olanlar ile bunlara ilişkin borcu olanların söz konusu kredi borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır."
27 Mart tarihinde başkanlığa teslim edilen kanun teklifi, son olarak 5 Nisan tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna ulaştı.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU EVLENİNCE SİLİNİR Mİ?
KYK'dan öğrenim kredisi alan adayların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri, öğrenim kredilerinin evlilik durumunda silinip silinmeyeceği. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun mevzuatlarında evlilik durumunda borçların silindiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konu hakkındaki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak, bu durum geçmişte birkaç defa TBMM'de konuşulmuş ama bir sonuca varılmamıştır. Dolayısıyla, KYK'dan öğrenim kredisi almış her T.C. vatandaşı, zamanı geldiğinde bu borcu kurumu ödemek zorundadır.
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