KYK borçları için çalışma yapıyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı, soruları yanıtladı.

Milletvekillerinin swap kararıyla ilgili sorularını yanıtlayan Albayrak, Türkiye’ye birilerinin bir şeyleri ihraç etmek istediğinde tutmayacağını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti, muz cumhuriyeti değildir. Sen seçime bir hafta kala sözde liberal piyasa adı altında insanların cebindeki TL’ye operasyon çekeceksin. 1 doları 10-15 lira yapmaya çalışacaksınız. Biz de izleyeceğiz, öyle mi? Türkiye Cumhuriyeti ve kurumları buna izin vermez. Bunu yapmak isteyenlere öyle bir dayak atar ki” diye konuştu. Merkez Bankası ve kamu bankalarının en iyi kârları açıklayacağını dile getiren Albayrak, “Hazine olarak mutluyuz, kimlerden kazandığımızı detayına kadar biliyoruz. Burası muz cumhuriyeti değil siz siyaseti dizayn etmeye, ülkeye operasyon çekmeye, iktidarı devirmeye antidemokratik şekilde çalışacaksınız, bu bakanlığın 80 bin çalışanı var hepsi yerli ve milli. Birçok bürokrat AK Parti iktidarından önceki bir kıdeme sahip, Merkez Bankası TÜİK... Enflasyon yüzde 45 olduğunda inanıyorum, 8.5 olduğunda inanmıyorum Nasrettin Hoca gibi kazan doğurduğunda inanıyorsun öldüğünde getir kazanı, öyle yok” diye konuştu.

KİME DAVA AÇMIŞIM

Bir yıldır çok rahat olduğunu söyleyen Albayrak “Benim kadar eleştirilen, saldırılan hakaret edilen bakan azdır. Sıkıntı yok. Kimi dava etmişiz, biz doğru bilgilerle hareket edeceğiz” dedi. Eleştiri yapanların hapse atılacağına ilişkin söylemleri hatırlatan Albayrak, böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Bir bankanın halka açık şirketin çalışanları, yatırımcısı olduğunu bankayla ilgili (Banka batacak) denilirse bunun suç olacağını ifade eden Albayrak, “Bir şirket batacak diyorsan bu suçtur. Bir taraflara çekmek değil meseleyi iyi okumak lazım” dedi.

MALİ DİSİPLİNE DEVAM

Albayrak, Komisyon’da yaptığı sunumda, finansal saldırılara karşı yerinde ve zamanında yapılan müdahalelerle döviz kurundaki dalgalanmanın azaldığını ve finansal piyasaların normalleştiğini ifade etti. Albayrak, geçen yıla göre enflasyondaki düşüşe değinerek, para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük, tek haneli seviyelere indireceklerini söyledi. Albayrak, gelecek yıl maliye ve para politikaları arasındaki eşgüdümün arttırılacağını, mali disipline kararlılıkla devam edileceğini, sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturularak kamu kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması amacıyla yapısal değişikliklerin hayata geçirileceğini belirtti.

VERİMSİZ HARCAMALAR TASFİYE EDİLECEK

Tasarruf adımları atmaya devam edeceklerini kaydeden Albayrak, “Harcama gözden geçirmeleri ile verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek; bu yolla oluşturulacak mali alan ise politika öncelikleri kapsamında başta eğitim, sağlık ve katma değeri yüksek üretim olmak üzere sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak alanlarda kullanılacaktır” dedi. Albayrak, 2019 yılı için hedeflenen 117.3 milyar liralık faiz giderinin 103.1 milyar lira olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

350 BİN ELEKTRONİK MÜKELLEF

Bakanlığın elektronik uygulamalarından yararlanan mükellef sayısının 140 binden önümüzdeki yıl 350 bin seviyesine çıkmasını beklediklerini belirten Bakan Albayrak, “e-Fatura ve e-Arsiv Fatura uygulamaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş ve iletilmiştir. Bu sayede yaklaşık 2.5 milyar liralık tasarruf sağlanmıştır” dedi.

ENFLASYON HEDEFİ % 8.5

- BAKAN Albayrak, para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceklerini belirterek, “Bu çerçevede, Yeni Ekonomi Programı’nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8.5’e, 2021 yılında yüzde 6’ya, 2022 yılında ise yüzde 4.9’a düşmesi bekleniyor”dedi. Albayrak, “2020-22 döneminde büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmekte” diye konuştu. Albayrak, işgücü piyasasına yönelik uygulanan politikalar ve büyüme performansı sonucunda küresel krizin başlangıcından 2018 Aralık dönemine kadar olan sürede 8 milyon ilave istihdam artışı sağlandığını ifade ederek, “2019’da işsizlik oranının yüzde 12.9 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Ekonomideki toparlanma ile istihdam artısını desteklemeye yönelik tedbirlerle işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 11.8 seviyesinde gerçekleşmesi, program dönemi sonunda yüzde 9.8’e gerilemesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

İLLEGAL BAHİSLE MÜCADELE

- BAKAN Albayrak, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye çok yönlü ve kararlılıkla devam edildiğini belirterek, “İllegal bahisle mücadele ediyoruz” dedi. Özelleştirme uygulamaları hakkında bilgi veren Albayrak, “Ekonomide verimlilik artışı ve kamu mali dengelerini iyileştirme hedefleri doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde özelleştirme uygulamalarına uzun vadeli sektörel öncelikler ve belirlenmiş bir program dahilinde halka arz dahil olmak üzere yeni ve alternatif modeller kullanarak devam edeceğiz” dedi.

İVME’DEN 25 MİLYAR LİRA

HAZİNE Destekli Kredi Garanti Uygulaması kapsamında, kefalet hacminin bu yılın kasım ayı itibarıyla yaklaşık 320 milyar liraya, kredi hacminin ise 367 milyar liraya ulaştığını anlatan Albayrak, 295 bin işletmenin sistemden faydalandığını, kullandırılan kefaletin yüzde 76’sının KOBİ’lere, yüzde 24’ünün ise KOBİ dışı işletmelere sağlandığını kaydetti. Albayrak, her biri 20 milyar liralık kefalet limitini haiz KOBİ Değer I, KOBİ Değer II ve Ekonomi Değer paketleriyle toplam 60 milyar liralık ilave kefalet imkanını firmaların kullanımına sunarak KOBİ’lerin finansman imkanlarını kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirterek, “Bu kapsamda, KOBİ Değer I paketiyle 76 binden fazla firmamıza 23.8 milyar lira, KOBİ Değer II paketiyle 44 binden fazla firmamıza 20.3 milyar lira ve Ekonomi Değer paketiyle 24 binden fazla firmamıza yaklaşık 20 milyar lira kredi kullandırdık” dedi. İVME finansman paketi kapsamında yaklaşık 33 milyar liralık krediyi firmaların imkanına sunduklarını aktaran Albayrak, paket kapsamında 37 binin üzerinde kredi adedine ulaşıldığını, firmalara yaklaşık 25 milyar lira kredi tahsis edildiğini söyledi.

SEBZE-MEYVEYE ANLIK TAKİP

- ALBAYRAK, hal kayıt sistemini e-belge uygulamasına entegre edeceklerini, böylece sebze ve meyve fiyatlarındaki manipülasyonların anlık olarak izleneceğini açıkladı. Albayrak, “Hallerdeki 15 bin civarındaki komisyoncu, sebze ve meyvelerin alım-satımını yapan tüccar, hal kayıt sistemi ile entegre bir şekilde mali belgelerini daha kolay bir şekilde oluşturabilecek ve sistem üzerinden işlemler daha etkin bir şekilde izlenebilecek” dedi.