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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 16.10.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

KYK basit ve gerçek usulde vergi mükellefiyeti ne demek?

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KYK basit ve gerçek usulde vergi mükellefiyeti ne demek?

KYK burs başvurusu esnasında önem arz eden verilerden birisi de vergi mükellefiyeti türleri oldu. Başvuru esnasında öğrencilerden talep edilen vergi mükellefiyeti türleri, KYK başvuru ekranında talep edilen bilgiler arasında yer alıyor. Peki, KYK basit ve gerçek usulde vergi mükellefiyeti ne demek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Basit ve gerçek usulde vergi mükellefiyeti, KYK burs başvuru adımlarından birisini oluşturmaktadır. Öğrenciler ya da ailelerinin basit ya da gerçek usulde vergi mükellefiyeti türlerinden hangisine tabi olduğunu talep eden KYK burs başvuru ekranı, bu bilgilere göre öğrencinin burs ya da kredi alıp alamayacağına karar verecek. Peki, mükellef ne demek ve KYK burs ve kredi başvurusunda talep edilen basit ve gerçek usulde vergi mükellefiyeti ne anlama geliyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MÜKELLEF NE DEMEK?

Kelime manasıyla mükellef, TDK verileri baz alındığında yükümlü anlamına gelmektedir. Aynı zamanda eksiksiz ve özenli bir şekilde yapılmış anlamını da taşıyan mükellef kelimesi, burada vergi vermekle yükümlü olan kimse veya kuruluş anlamını taşımaktadır.

BASİT VE GERÇEK USULDE VERGİ MÜKELLEFİYETİ NEDİR?

Basit ve gerçek usul vergi türleri farklılık arz etmektedir. İşte, o farklar;

Gerçek usulde vergi mükellefiyeti: Basit usul koşullarını taşımayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazançları gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden iki sınıfa ayrılırlar:

Birinci sınıf tacirler (Bilanço esasına göre defter tutanlar)
İkinci sınıf tacirler (İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar)

Basit usulde vergi mükellefiyeti: Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.).  İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde belirli seviyenin altında bulunması halinde basit usul olarak değerlendirilmektedir.

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