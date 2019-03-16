Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören kesimi açılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören kesimi açılıyor
GeriEkonomi Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören kesimi açılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
16.03.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören kesimi açılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören kesimi açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri kesimi Çatalca-Yassıören hattı ile Habibler-Başakşehir kavşakları güzergahını bugün hizmete açacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören kesiminin trafiğe açılmasıyla Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na 26 kilometrelik otoyolla 13 dakikada ulaşılacak. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki merkezi yerleşim alanlarına ulaşım da bu yolla rahatlayacak. 

Yeni otoyol ağıyla dünyanın en büyük metropollerinden biri ve kıtalar arası geçit konumunda olan İstanbul'un trafik yükünü azaltması hedeflenen Kuzey Marmara Otoyolu'nun toplam uzunluğu 398 kilometreyi buluyor. 

Çalışmalar kapsamında, projenin en önemli geçiş noktası Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu Odayeri-Kurtköy arası daha önce trafiğe açılmıştı. Kınalı-Odayeri hattında yer alan Çatalca-Yassıören ile Habibler-Başakşehir kavşakları kesimleri de tamamlandı. Söz konusu hatlar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Turhan tarafından hizmete açılacak. 

GÜVENLİ VE HIZLI ERİŞİM

Kuzey Marmara Otoyolu, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu yolla transit geçişinin sağlanması amacıyla projelendirildi. 

Yatırım tutarı yaklaşık 180 milyon dolar olan otoyolun 15,3 kilometre uzunluğundaki Çatalca-Yassıören kesimi, geçen yıl trafiğe açılan 25,3 kilometrelik Yassıören-Odayeri kesiminin devamında yer alıyor. 

Çatalca-Yassıören kesiminin trafiğe açılmasıyla Kuzey Marmara Bölgesi'nde doğu-batı istikametindeki ana ulaşım arterlerinin etrafındaki kentleşme ve sanayileşmeden kaynaklanan bölgesel trafik ile mevcut trafik birbirinden ayrılarak, güvenli ve hızlı erişim sağlanacak. 

İSTANBUL HAVALİMANI'NA ULAŞIM KISALACAK 

Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na 26 kilometrelik otoyolla 13 dakikada ulaşılabilecek. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki merkezi yerleşim alanlarına da bu yolla ulaşım rahatlayacak. 

Çatalca'dan, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Kurtköy ve civarına özellikle trafiğin yoğun olduğu zamanlarda 2-3 saate varan seyahat süresi, Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü kullanılarak yaklaşık 110 kilometreye inecek ve yolculuk 50 dakikada gerçekleştirilebilecek. 
Projenin 7. kesiminin başlangıcını oluşturan ve yatırım tutarı yaklaşık 15 milyon dolar olan Habibler-Başakşehir kavşakları hattında 1,1 kilometre uzunluğundaki otoyol kesiminin trafiğe açılmasıyla Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinden otoyolun 2016'da trafiğe açılan Odayeri-Paşaköy kesimine ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğrudan erişim imkanı sağlanacak. 

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri Kesimi Projesi kapsamında bugüne kadar 1,2 milyar dolar yatırım yapıldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tosun 51 yaşında! Yeniden yollara dönüyor

Türkiye'nin 16. 'sakin şehri' Köyceğiz

Şırnak'ta evlerde doğal gaz sevinci

Merkez Bankası temettü ödeyecek