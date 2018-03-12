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Kuzey denizinde Türk jeneratör

Neşe KARANFİL/DUBAİ
12.03.2018 - 23:01 | Son Güncelleme:

TEKSAN’IN ürettiği hibrit jeneratörü Kuzey Buz Denizi’nde petrol arama platformunda kullanılmaya başlandı. Karadan 100 kilometre uzakta yer alan platformlar, enerjisini Teksan’ın alanında ilk olan hibrit jeneratörlerinden elde ediyor. Total firmasına ait olan petrol arama platformları bu sayede yüzde 60’a varan enerji tasarrufu sağladi. Hibrit jeneratör sistemi Total’in şirket içindeki en inovatif uygulaması seçilirken, dünya genelindeki tüm platformlarda kullanılmasının da önü açıldı.

Dünya enerji sektörünün yoğun ilgi gösterdiği Middle East Electricity Fuarı’na katılan Teksan’ın Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, rüzgar ya da güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan hibrit jeneratörlerin tüm dünyada yakından izlendiğini söyledi. Başeğmezler, şunları kaydetti: “Hibrit jeneratör yakıttan tasarruf sağlarken karbon salınımı da yüzde 80 azaltıyor. Isı, karbon ve gürültü emisyonunu azaltan teknik özellikleri ile de öne çıkan sistem yatırım maliyetini 1.5 yıl gibi çok kısa bir sürede çıkartıyor. Çevreci, düşük enerji maliyeti ile verimli ve sürdürülebilir bir teknoloji geliştirdik. Bu yönleri ile telekom projeleri, tarım projeleri, inşaat şantiyeleri, elektrik şebekesinin olmadığı yerler, afet kurtarma çalışmaları ve etkinliklerde uygulanabilir. Isı, karbon ve gürültü emisyonunu azaltan hibrit güç sistemleri, Uzaktan İzleme ve Yönetim Sistemi ile destekleniyor. GSM ve internet teknolojilerinin kullanıldığı sistem sayesinde ürünün çalışma performansı sahaya inmeden sürekli kontrol altında tutulabiliyor ve gerektiği durumlarda uzaktan müdahale edilebiliyor.”  Hibrit aydınlatma kulesini de geliştirdiklerini belirten Başeğmezler, “Bunlar daha  çok şantiye işlerde kullanılıyor” dedi.

Etiketler: TEKSAN , Kuzey Buz Denizi , gazetehaberleri , Ekonomi
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