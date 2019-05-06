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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.05.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Kuzey Akım 2'nin yüzde 48'i tamamlandı

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Kuzey Akım 2'nin yüzde 48'i tamamlandı

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin itiraz ettiği Kuzey Akım 2 doğal gaz projesinde bin 170 kilometrelik boru döşendi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 doğal gaz projesinin yüzde 48'ine tekabül eden bin 170 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında 30 Nisan’da Rus karasularında boru hattı döşenmesine başlandığı belirtildi. 

Proje inşaatının belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediği kaydedilen açıklamada, “Gazprom, Kuzey Akım 2 doğal gaz projesinin yüzde 48’ini oluşturan bin 170 kilometrelik boru döşeme işini tamamladı." ifadesi kullanıldı. 

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. 

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor. 

Gazprom'un geçen yıl Avrupa'ya ihraç ettiği 194,4 milyar metreküplük gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti. 

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