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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
13.05.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Kuzey Akım 2'de son durum

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Kuzey Akım 2'de son durum

2020’de devreye girmesi beklenen Kuzey Akım 2, Avrupa’da doğal gaz giderlerini düşürecek.

Yıllık bazda 110 milyar metreküp doğal gaz, Rusya’dan Kuzey Akım 1 ve işletime alınması beklenen Kuzey Akım 2 sayesinde Avrupa’ya ulaşacak. Baltık Denizi'nden geçecek hatlar, Almanya'nın kuzeydoğusundan Avrupa'ya varacak. 55 milyar metreküplük kısmı şu anda hali hazırda Kuzey Akım 1 adıyla geliyor. Kuzey Akım 2 ile Avrupa’da 26 milyonu aşkın hane halkının gaz ihtiyacı ve toplam gaz talebinin dörtte biri karşılanacak. 2020'de devreye girmesi planlanan Kuzey Akım 2’nin Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 13 düşüş yaşanabileceği de düşünülüyor.

Kuzey Akım 2 Sözcüsü Jens D. Müller, doğal gaz boru hattının karaya çıkış noktası Almanya'nın Lubmin kasabasında Türk gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda projenin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini kaydetti. Müller, 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla projede boruların yüzde 90'ından fazlasının betonla kaplanmış durumda olduğunu, bin km'den fazla boru inşaatı gerçekleştirildiği söyledi. Müller, projede herhangi bir gecikme olursa günde 20 milyon euro zarar edileceğini de sözlerine ekledi.

Jens D. Müller projeye yöneltilen eleştirilere ilişkin ise, "Kuzey Akım uluslararası ve AB mevzuatlarına uygun bir şekilde yapılıyor. Tabi ki eleştiriler olacak. Ülkeler arzın çeşitlendirilmesinden çok büyük fayda sağlıyor. Polonya'da seçim kampanyası bunun üzerine başlatıldı. Ama Alman kamuoyuna yapılan açıklamalar daha farklı. AB içindeki ülkelerin onayını da almış bir projedir. ABD Avrupa'ya daha fazla LNG satmak istiyor. Eleştiriler bu nedenden geliyor" şeklinde konuştu.

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