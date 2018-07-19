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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:

Ekonomi
Dinçer GÖKÇE/ ÖZEL HABER
19.07.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Kuyumcuların şirketine de el konuldu

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Kuyumcuların şirketine de el konuldu

Adnan Oktar Grubu’na yönelik soruşturma kapsamında el konulan 86 şirket arasında, 5 ihracatçı birliğinin kurduğu Mücevher Tanıtım AŞ de yer aldı. Şirketin banka hesaplarına da bloke konuldu. Altın ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren birçok önemli isim de şirketin yönetiminde yer aldı. Şirketin bir yöneticisi, el koyma kararından Hürriyet’in sorusu üzerine haberdar olurken, “Neden böyle bir karar alındı biz de bilmiyoruz. Savcılığa sorduk yanıt alamadık” dedi.

Adnan Oktar tutuklandı
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar Grubu’na yönelik 2 yıldır süren soruşturma dosyasına giren MASAK raporu sonrası 86 şirket için, sulh ceza hakimliğince el koyma kararı verildi.

Bu kararla birlikte, şirketin banka hesaplarına da bloke konuldu. 86 firmanın olduğu listede dikkat çekici bir firma da yer aldı. İstanbul Ticaret Odası’na kaydı 2004 yılında yapılan Mücevher Tanıtım AŞ de el koyma kararı verilen şirketler arasında yer aldı.

5 BİRLİK KURDU

Sektörün yurtiçi ve yurtdışı tanıtımında faaliyet göstermesi için kurulan şirketin kurucuları ihracatçı birlikleri… İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve İstanbul Elektrik Elektronik ve Makine Sanayii Mamulleri İhracatçıları Birliği, söz konusu şirketin kurucu ortakları arasında yer alıyor.

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İşte Adnan Oktarın mahkeme kararı ile el konulan 86 şirketi
İşte Adnan Oktar'ın mahkeme kararı ile el konulan 86 şirketi


Kuyumcuların şirketine de el konuldu

Mücevher Tanıtım AŞ, 2004 yılında 5 ihracatçı birliği öncülüğünde kuruldu. 
Şirketin yönetiminde hali hazırda, Mücevher İhracatçıları Birliği’nin üç yönetim kurulu üyesi bulunuyor.

NEDENİNİ BİZ DE BİLMİYORUZ

Şirketin bir yönetici, Mücevher Tanıtım AŞ’ye yönelik el koyma kararından, Hürriyet’in sorusu ile haberdar oldu. Adının yazılmasını istemeyen şirket yöneticisi  söz konusu kararın neden alındığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti. Aynı kaynak “Soruşturma savcılığı ile temasa geçtik. Ancak olumlu bir sonuç alamadık. Soruşturmada gizlilik kararı var bu nedenle avukatlarımız görüşemedi. Karar nedeni ile şirketin hesaplarına bloke konuldu. Hem maaş ödemeleri hem vergi gibi bir takım ödemelerimiz var. Bazı ödemeleri yaptık ancak 26 Temmuz’da vergi ödemesi var onu nasıl yapacağız bilmiyoruz. Böyle bir karar neden alındı bilmiyoruz. Bu grup ile hiçbir ilgimiz yok ve olamaz da…”

 

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