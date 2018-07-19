Kuyumcuların şirketine de el konuldu
Adnan Oktar Grubu’na yönelik soruşturma kapsamında el konulan 86 şirket arasında, 5 ihracatçı birliğinin kurduğu Mücevher Tanıtım AŞ de yer aldı. Şirketin banka hesaplarına da bloke konuldu. Altın ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren birçok önemli isim de şirketin yönetiminde yer aldı. Şirketin bir yöneticisi, el koyma kararından Hürriyet’in sorusu üzerine haberdar olurken, “Neden böyle bir karar alındı biz de bilmiyoruz. Savcılığa sorduk yanıt alamadık” dedi.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar Grubu’na yönelik 2 yıldır süren soruşturma dosyasına giren MASAK raporu sonrası 86 şirket için, sulh ceza hakimliğince el koyma kararı verildi.
Bu kararla birlikte, şirketin banka hesaplarına da bloke konuldu. 86 firmanın olduğu listede dikkat çekici bir firma da yer aldı. İstanbul Ticaret Odası’na kaydı 2004 yılında yapılan Mücevher Tanıtım AŞ de el koyma kararı verilen şirketler arasında yer aldı.
5 BİRLİK KURDU
Sektörün yurtiçi ve yurtdışı tanıtımında faaliyet göstermesi için kurulan şirketin kurucuları ihracatçı birlikleri… İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve İstanbul Elektrik Elektronik ve Makine Sanayii Mamulleri İhracatçıları Birliği, söz konusu şirketin kurucu ortakları arasında yer alıyor.
Mücevher Tanıtım AŞ, 2004 yılında 5 ihracatçı birliği öncülüğünde kuruldu.
Şirketin yönetiminde hali hazırda, Mücevher İhracatçıları Birliği’nin üç yönetim kurulu üyesi bulunuyor.
NEDENİNİ BİZ DE BİLMİYORUZ
Şirketin bir yönetici, Mücevher Tanıtım AŞ’ye yönelik el koyma kararından, Hürriyet’in sorusu ile haberdar oldu. Adının yazılmasını istemeyen şirket yöneticisi söz konusu kararın neden alındığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti. Aynı kaynak “Soruşturma savcılığı ile temasa geçtik. Ancak olumlu bir sonuç alamadık. Soruşturmada gizlilik kararı var bu nedenle avukatlarımız görüşemedi. Karar nedeni ile şirketin hesaplarına bloke konuldu. Hem maaş ödemeleri hem vergi gibi bir takım ödemelerimiz var. Bazı ödemeleri yaptık ancak 26 Temmuz’da vergi ödemesi var onu nasıl yapacağız bilmiyoruz. Böyle bir karar neden alındı bilmiyoruz. Bu grup ile hiçbir ilgimiz yok ve olamaz da…”
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