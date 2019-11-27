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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
27.11.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Kuyumcular dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı grup kurdu

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Kuyumcular dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı grup kurdu

Adana'daki kuyumcular, sahte, düşük ayarlı veya çalıntı altın satmak isteyen dolandırıcılar ile kurdukları WhatsApp grubu ile mücadele ediyor.

Adana'da dolandırıcılarla daha etkin mücadele etmek isteyen kuyumcular, daha güçlü bir iletişim sağlamak için teknolojinin sağladığı imkanlardan faydalanıyor. Kuyumcular, sahte, hırsızlık yoluyla elde edilen ya da düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen şüpheli kişilerin fotoğraf ve videolarını, kurdukları WhatsApp grubu üzerinden birbiriyle paylaşıyor. İlçeleriyle birlikte Adana ve Mersinden yaklaşık 500 esnafın bulunduğu grupta paylaşılan fotoğraf ve videolar, dolandırıcılığın önüne geçme konusunda kuyumculara yardımcı oluyor.

Altının özellikle kötü niyetli kişilerin ilgisini çektiğini ve bu nedenle meydana gelebilecek hırsızlık olayları, sahtecilik ve düşük ayarlı altın satmak isteyen kişileri engellemek için gruptan paylaşım yaptıklarını belirten Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Vatandaşlarımıza ve emniyet güçlerimize yardımcı olabilmek ve esnafımızın mağduriyetlerini azaltmak için bir WhatsApp grubu kurduk. Esnaf arkadaşlarımız şüpheli bir kişi ya da ürün gördüğünde fotoğraf ve videolarını gruptan paylaşıyor. Böylelikle kötü niyetli kişilerin bulunduğu bölge ve elindeki ürünün bilgileri kolaylıkla öğreniliyor. Grup sayesinde özellikle sahte ürün satmaya çalışan kişilerde azalma sağlandı" dedi.

Adana'da kuyumculuk yapan Onur Çiçekçi ise grubun oldukça faydalı olduğunu ifade ederek, "Sahte yüzük, kolye ve küpe satışı yapıldığını tespit eden esnaf arkadaşlarımız, durumu hemen gruptan paylaşıyor. Önceden esnafımız sahtecilerle ya da çalıntı ürün satmak isteyenlerle bu kadar etkin mücadele gösteremiyordu. Ama grubumuz sayesinde dolandırıcılık olaylarında daha iyi önlem alabiliyoruz" diye konuştu.

Kuyumcu Tufan Altunbüken de diğer esnafın yaptıkları paylaşımlardan dolandırıcılık vakalarının önüne kolaylıkla geçebildiklerini kaydederek, daha önce dolandırıcılık amacıyla Kuyumcular Çarşısına gelen birkaç kişiyi güvenlik güçlerine yakalattıklarını söyledi.

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