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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EMRE ESER
27.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kuyumcular denetim istiyor

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Kuyumcular denetim istiyor

SON günlerde tüketicilerin şikayetlerine çok fazla konu olan kuyumculuk sektörü düzenleme istiyor. Dün Hürriyet’in gündeme ‘Bilezik oyunları’ sürmanşetiyle duyurduğu haberinin ardından ulaşan sektör temsilcileri sorunun sadece satış sırasında yapılan yanlış gram hesabıyla sınırlı kalmadığını ve gerekli yasal düzenlemelerin hızla yapılmadığı takdirde bu problemlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Sektörün bu konuda yürürlüğe girmesini beklediği ilk uygulama ise tıpkı bankacılıktaki gibi bir düzenleme ve denetleme kurumu. Bu kurum sektörü sürekli denetleyecek ve lisans verme yetkisine sahip olacak. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası (AKSO) Başkanı Hasan Çavuşculu, “Neredeyse bankacılık kadar büyük sermaye yapısına sahip bir sektör maalesef kendini bilmez kişilerin oyun alanı haline geldi. Oldukça güvene dayalı ilişkilerin gelişmesi gerekirken önüne gelen kuyumcu dükkanı açabiliyor. Çünkü bir denetim yok. Bir gün içerisinde bir kuyumcuda dönen para miktarı banka şubesinde dönenle aynı ama bankacılık sistemindeki düzenleme ve denetleme kurallarının hiç biri bu sektörde yok. Yasal boşluk olunca herkes istediği gibi at koşturuyor. Vatandaşın mağdur olduğu durumlarda biz müdahale edemiyoruz” dedi.

Kuyumcular denetim istiyor

BİR GECEDE KAÇIYORLAR

Piyasada kara para aklamak isteyenlerden tutun da her türlü dolandırıcılık faaliyeti için sektörün haksız bir şekilde kullanıldığını iddia eden Çavuşculu, “Çok sayıda kötü niyetli kişi böyle dükkanlar açıp içini sahte altında dolduruyor. Sonra insanların altınlarını yatırım amaçlı topladıktan sonra bir gecede ortadan kayboluyor. Zamanında bir denetim olmayınca biz kapı kapı bu adamları arıyoruz” dedi. Bu sorunun önüne geçmek için sektör olarak “Kuyumculuk Sektöründe İşyeri ve Sermaye Standartları” isimli bir çalışma hazırlayarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanlığı’na gönderdiklerini dile getiren Çavuşculu, “Bu çalışmaya göre kuyumcu dükkanı açacak kişide sabıka kaydı aranacak, Hazine tarafından en az 50 bin liralık teminat istenecek, dükkanda belirli güvenlik önlemleri alınacak, en az 5 kilogram fiziki altını belgeleyecek ve 80 saatlik mesleki eğitimden geçecek. Ayrıca her bölgede pazar günleri bir nöbetçi kuyumcu bulunacak. Denetlenebilir bir yapıya kavuşacak” ifadelerini kullandı.

21 KİŞİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU

BUGÜN Türkiye’de kuyumculuk sektöründe 35 bin perakendeci, 5 bin civarında ise üretici ve toptancının hizmet verdiğini belirten İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “Esnafın ve vatandaşın şikayetçi olduğu sorunları çözmek için Kuyumculuk Denetleme ve Düzenleme Kurulu (KDDK) kurmak istiyoruz. Bu kurul ilgili bakanlıkların ve odalarımızın belirlediği 21 kişiden oluşacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve Borsa İstanbul temsilcileri de görev alacak. Düzeni bozan kişiler ve kurumlar hakkında yaptırım gücüne ve aynı zamanda lisans verme yetkisine sahip olacak. Mevcut yasalara göre parası olan herkes kuyumcu mağazası açabiliyor. Böylece bunun önüne geçeceğiz. Tüm altyapı çalışmalarımızı hazırladık. Sektörün hızla regüle edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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