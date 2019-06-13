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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
13.06.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Kuyruk oluştu! Yerli ve yabancı turist akın etti

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Kuyruk oluştu! Yerli ve yabancı turist akın etti

Kapadokya'da bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı veren sıcak hava balon turlarına katılmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin balon turlarında uzun kuyruklar oluşturması dikkatlerden kaçmadı.

Her geçen yıl daha çok ilgi gören ve son yıllarda Kapadokya turizminin lokomotifi haline gelen balon turları, bölgenin doğal güzelliklerini görmek için gelen yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Hava koşullarının elverişli olduğu günlerde sabahın erken saatlerinde peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, bölgenin eşsiz manzarasına ayrı bir ahenk katıyor. Bölgede faaliyet gösteren 25 firmanın düzenlediği turlarla balonlar, sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükseliyor. Aynı anda 100 balonun uçuşuna izin verilen bölgede, günün ilerleyen saatlerinde talep ve hava şartlarına bağlı olarak 50 balon daha havalanabiliyor.

Kapadokya’da balon turlarında yer bulamayan yerli ve yabancı turistler ise Göreme beldesinde bulunan Aydın Kırağan tepesine çıkarak burada yüzlere balonu peribacalarıyla birlikte izlemenin mutluluğunu yaşarken o anları da fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

“BALON TURLARINDA EKİM AYINA KADAR YER YOK”

Kapadokya’da balon turlarına katılmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi görmesi sonrasında balon turlarında Ekim ayı sonuna kadar yer yok. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada, “Kapadokya bildiğiniz üzere kültür merkezi olması dışında mağara otelleri ve son dönemlerde sıcak hava balonculuğu ile popüler olan bir bölgedir. Dünyanın ticari balon uçuşlarının başkentiyiz şuanda. Tabi ki Kapadokya’ya gelmişken balona binelim veya Kapadokya’ya sırf balona binmek için gelen bir turist kitlesi var. Bu yoğunluktan ötürü şuanda Kapadokya’daki balon turları Ekim ayı sonuna kadar çok ciddi bir yoğunluk yaşıyor. Yabancılar tabi Türk misafirlerimize göre daha çok erken rezervasyon yaptırdıkları için onların daha erken yer bulma şansı oluyor. Yerli misafirlerimize önerim gerçekten Kapadokya bölgesine balon turuna katılmak için geliyorlar ise bu işi son dakikaya bırakmasınlar, önceden rezervasyonlarını gerçekleştirsinler” dedi.

“BALONLAR KAPADOKYA’NIN SİMGESİ HALİNE GELDİ”

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, son dönemlerde sosyal medyanın etkisiyle Kapadokya’nın simgesinin adeta balonlar olduğunu ifade etti. Dinler, “Tabi şimdi Kapadokya’nın simgesi peribacaları fakat son dönemlerde peribacalarından ziyade özellikle sosyal medyanın etkisiyle birlikte balonlar Kapadokya’nın simgesi olma yoluna döndü. Bu sebeple insanlar balonu fotoğrafları görüyorlar burası neresi, alttaki yeryüzü şekilleri havada birçok renkli balon çok güzel bir görüntü sağlıyor. Sosyal medyanın etkisiyle insanlar burayı merak ediyor. Ve burası neresi diye araştırdıklarında Kapadokya Türkiye’yi görünce çok önceden rezervasyonlarını yapıyorlar. Önce rezervasyon yapmasıyla birlikte yerlerini garanti ediyorlar” şeklinde konuştu.

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