Kuveyt Türk konut, araç ve hac kar oranlarını düşürdü

Kuveyt Türk’ten yapılan açıklamada, "Koşulsuz 120 aya kadar vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranını yüzde 0.94'e düşüren Kuveyt Türk, belirli ürünleri tercih eden müşterilerine ise yüzde 0.89'a kadar indirilen kar oranlarından faydalanma fırsatı sunuyor. Araç finansmanında yeni kar oranı yüzde 0.99 olurken, belirli ürünleri tercih eden müşterilerde bu oran yüzde 0.96'ya inecek. Hacca gidecek olan Kuveyt Türk müşterileri ise yüzde 0.99 kar oranıyla 60 aya varan vadelerde finansman kullanabilecek" denildi.

Buna göre, Kuveyt Türkün araç finansman oranı 36 aya kadar vade seçeneğiyle yüzde 0.99 oldu. Belirli ürünleri tercih eden Kuveyt Türk müşterileri ise yüzde 0.96'dan araç finansmanı kullanabilecek.

Kuveyt Türk, kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirecek olan müşterilerine yönelik finansman kar oranlarını ise yüzde 0.99 olarak belirledi. Hac finansmanında hac bedelinin tamamı için 60 aya varan vadelerde finansman kullanılabiliyor.