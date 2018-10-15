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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.10.2018 - 17:22, Son Güncelleme:

Kuşadası’nın Tepe Mahallesi renklendi

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Kuşadası’nın Tepe Mahallesi renklendi

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinin Tepe Mahallesi, ilçe belediyesi ve bir boya firmasının işbirliğiyle ayrıca gönüllülerin katkısıyla gökkuşağının renklerine bürünmeye başlandı.

BİR boya firmasının 2010 yılında başlattığı, dünya çapındaki girişimi ’Let’s Colour’ Renklendir Hayatı Projesi ile Kuşadası’nın Tepe Mahallesi’ndeki 401 evin boyanmasına başlandı. Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen etkinlikle proje tanıtıldı.

Firmanın İstanbul, Manisa, Antakya ve Kastamonu’dan sonra 7’nci ve en büyük projesini Kuşadası’nda gerçekleştirdiği belirtildi. Evlerin gökkuşağının renklerine boyandığı tanıtım toplantısına; Kuşadası Belediye Başkanı CHP’li Özer Kayalı, boya firmasının Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ, İletişim Müdürü Betül Değirmenci katıldı.

Projenin Kuşadası’nda hayata geçirilmesinde öncülük eden ve boyama çalışmalarını bizzat koordine eden gönüllüler Venüs Şahin ve Çağla Cansın Karaman’a teşekkür edildi. Gönüllüler Venüs Şahin ve Çağla Cansın Karaman, amaçlarının mahalleyle ilgili önyargıları kırmak olduğunu belirterek, "Tepe Mahallesi hep olumsuz düşüncelerle anılıyordu. Biz burasının öyle olmadığını biliyorduk ve bu imajı değiştirmemiz gerekir diye düşündük. Daha yolun başındayız. Apartmanlarla, Tepe Mahallesi arasındaki görünmez çizgiyi kaldırmak istiyoruz. En önemlisi ise turizme bir katkısı olacağını hedefliyoruz" dedi

Belediye Başkanı Kayalı, "Biz ekiplerimizle alt yapı çalışmalarını tamamladık. Su, kanalizasyon, merdivenler tamamlandı. Ele gelir, dişe dokunur bir değişim yaşandı. Yerli ve yabancı misaflerimiz, bu renkleri görecek. Çektikleri fotoğraflarla, Kuşadası’nın tanınırlığını daha da artacak" dedi.

’İNSANLARI GÖÇE ZORLAMAK DEĞİL, YAŞADIKLARI ALANLARA RENKLERLE DOKUNMAK’

Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ ise 39 ülkede 2 bin 300 projede yer aldıklarını belirterek, "Projelerimizle insanların hayatlarına dokunmak için 1 milyon 300 bin litre boya harcadık. 12 binden fazla gönüllü görev aldı. Orada yaşayanlar, şehir ve sokak sakinleriyle 81 milyon nüfusun hayatını değiştirdik. Hindistan, Fransa, Brezilya, İngiltere’de ’hayatı renklendir’ projelerimizle kamusal alanları renklendirdik. Türkiye’deki projelerimizin 7’nci ayağındayız. Şehrin bir simgesini farklılık getiren bir renklendirme projesiyle bir aradayız. Turizme ve kentimize ve o mahallede yaşayanlara büyük katkı getireceğine inanıyorum" dedi.

İletişim Müdürü Betül Değirmenci ise "Projelerimizin ana amaçlarından biri, insanların bulundukları yerlerde, yaşadıkları alanlardan çok daha keyif almalarını sağlamak, hayatın ve yaşamın daha keyif alınır hale getirilmesidir. Yıkmak veya yeniden yapmak ya da insanları göçe zorlamak değil, yaşadıkları alanlara renklerle dokunmaktır. Renklerin değiştiği alanlarda hayatlarında değiştiğine bu projelerle tanık oluyoruz" dedi.

Toplantıdan sonra mahalleyi gezen Kayalı, Değirmenci ile Adabağ ve beraberindekiler, bir ara çalışanlardan boya rulolarını alıp boya yaptı, duvarları boyadı. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmaları ilgiyle izledi.

 

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