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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
18.05.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Kuşadası’nda üretiliyor! Dünyaya ihraç ediliyor

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Kuşadası’nda üretiliyor! Dünyaya ihraç ediliyor

Aydın'ın şeftalisiyle ünlü Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesinde halk arasında ‘Tezeren’ adıyla bilinen ‘Early Fresh’ cinsi yılın ilk şeftalisinin hasadı ve ihracatı başlandı. Hasatta üreticiyi yalnız bırakmayan Kuşadası belediye Başkanı Ömer Günel şeftali toplayan çiftçiyi bahçelerinde ziyaret etti.

Turizm kenti olarak bilinen ancak şeftalisi ve mandalinası ile de ünlü Kuşadası’nın Davutlar Mahallesi meyve üretiminde iç pazar ve ihracatta da önemli bir yere sahip. En iyi ilk hasat şeftalisine sahip Kuşadası şeftalisi; aroması, kokusu ve şekliyle de diğer şeftalilerden farklılık gösteriyor. Kuşadası Davutlar’da yaklaşık 25 bin dönüm arazide şeftali üretimi yapılan bölgede bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor ve neredeyse tamamı ihraç edilecek.

Kuşadası’nda üretiliyor Dünyaya ihraç ediliyor
Turizm ile anılan Kuşadası’nın tarımsal alandaki pek çok faaliyetinin yeterince anlatılamadığı ve tanıtılamadığını belirten belediye başkanı Ömer Günel, “Kuşadası Davutlar da toprağımızın yapısı ve sahip olduğumuz mikro iklimimiz nedeni ile ürettiğimiz şeftalinin hasadı diğer bölgelere göre daha erken yapılıyor. Mayıs ayının ilk haftalarında hasadımız başlıyor. Bu ne demek turizm kenti olarak sezonu açıp sizleri ağırlamadan önce şeftalimiz ile biz sizlerin evlerine misafir oluyoruz.” dedi.
Kuşadası’nda üretiliyor Dünyaya ihraç ediliyor
Belediye Başkanı Ömer Günel, “Daha seçim döneminde çiftçilerimizi sık sık ziyaret etmiş, hatta onlara kompost gübre dağıtımı yapmıştık. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak Kuşadası’nda yaşayan her kesimin, her bir bireyin ve hatta ağacıyla hayvanıyla her bir canlının belediye başkanı olarak meyve ağaçlarımızın, tarım arazilerimizin korunması için her türlü desteği sağlayacağım. 
Kuşadası’nda üretiliyor Dünyaya ihraç ediliyor
Çiftçimizin daha kaliteli ve nitelikli tarım yapabilmesi, daha çok kazanmalarını sağlayan iç pazar arayışı ve ürününü direk kendisinin satması konularında belediye olarak ne destek verilebilecek ise tüm desteği vererek yanlarında duracağız. Her zaman destekçileri olacağımın sözünü zaten daha belediye başkanı olmadan vermiştim. Bu sözümün de arkasında durarak bugün bir yıllık emeklerinin karşılığını aldıkları en mutlu günleri olan hasat günlerinde de yanlarındayım. Çiftçimize, kentimize, ülkemize bereketli olsun.” diyerek çiftçiye verdiği değeri gösterdi “ diye konuştu.
Kuşadası’nda üretiliyor Dünyaya ihraç ediliyor

 

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