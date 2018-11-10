Kuşadası'na sezonun son kruvaziyer gemisi geldi
Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası Limanı'na, sezonun son gemisi Malta bayraklı Celestyal Olympia gemisiyle bin 300 yolcu geldi.
SABAH saatlerinde Ege Port Limanı'na bin 300 yolcusu ve 800 mürettebatıyla Malta bayraklı Celestyal Olympia gemisi yanaştı.
Gemiden inen turistlerden bazıları kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih ederken bazıları da Selçuk ilçesindeki Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.
Celestyal Olympia'nın, sezon sonu itibarıyla limana yanaşan 152. gemi olduğu belirtildi.
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