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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
20.07.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Kuşadası açık ara önde

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Kuşadası açık ara önde

Yıllın ilk yarısında dev gemilerle Türkiye'ye uğrayan 45 bin 917 yolcunun 35 bin 89'u Kuşadası'nı ziyaret etti. Yolcular, Meryem Ana ve Efes Antik kenti gibi tarihi yerlerin yanı sıra Kuşadası çarşısını gezdi. Gemilerin rotalarını yeniden Kuşadası'na çevirmesiyle bu yıl Kuşadası Limanı'na 120 bin turistin gelmesi bekleniyor.

DENİZ Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kruvaziyer turizminin ülkenin tanıtımı açısından önemli olduğu söyledi.

Dünyadaki turizm algısının değiştiğini belirten Öztürk, artık tatilcilerin deniz, kum ve güneşten ziyade yeni yerler görmek, yeni tatlar keşfetmek istediklerini dile getirdi.

Turizmin sektörünün kruvaziyerlere eğileceğini aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 2000'li yılların başında atağa geçen kruvaziyer turizmi 2013'te düşüşe geçti. Kruvaziyerdeki en önemli destinasyonlar Karayipler ve Akdeniz'di. Türkiye parlayan bir inci gibiydi. Daha sonra Türkiye'ye uğrak yapan gemilerin bir kısmı rotasını Uzakdoğu'ya çekti ancak bu bölge de cazibesini yavaş yavaş kaybetti. Şimdi yeniden Türkiye'ye dönüş var. İstanbul Yenikapı'da kruvaziyer limanı yapılacak. İzmir limanına uzun zamandır kruvaziyer gemiler yanaşmıyordu. 2019 yılından itibaren dünya devi firmaları yeniden İzmir'de ağırlamaya başlayacağız. Türkiye'ye olan olumsuz algıyı yıkmış vaziyetteyiz. Bu seferler devam edecek."

Öztürk, dünyadaki kruvaziyer hatlarına 2019'da 20, 2020'de ise 110 gemi teslim edileceğini söyledi.

Türkiye'nin kruvaziyer turizminde rakamların iyiye gittiğini vurgulayan Öztürk, sektörü canlandırmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını dile getirdi.

Türkiye Kruvaziyer Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de kruvaziyer şirketleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

MSC Lirica kruvaziyer gemisinin 2019'da İzmir'e geleceğini ifade eden Özgener, "Bu gemi 2 bin 300 yolcu kapasitesine sahip. Gemi personeliyle bu sayı 3 bini buluyor. Toplam 3 sefer yapacak gemi böylelikle 9 bin turisti kentimize getirecek." diye konuştu.

 

 

 

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