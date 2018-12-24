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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
24.12.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Kuruyemişçilerde zam şampiyonu ‘Kaju’ oldu

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Kuruyemişçilerde zam şampiyonu ‘Kaju’ oldu

Kayseri’deki kuruyemişçilerde satılan yerli ürünlerin fiyatları, bu sene verimli olduğu için yüzde 25 oranında ucuzlarken, ithal edilen Hint fıstığı kaju ise zam şampiyonu oldu.

TÜRKİYE genelinde üretilen kuruyemiş ürünlerinin bu sene verimli olması tezgahlara da yansıdı. Kayseri’de kuruyemişçilerin tezgahlarını süsleyen fındık, nohut, leblebi ve Antep fıstığının fiyatı, rekoltenin fazla olmasından dolayı yüzde 25 oranında ucuzladı.

Kuruyemişçi Cuma Tan, fiyatların düşmesiyle beraber işlerinde de artış olduğunu söyleyerek, “2018’in yaz aylarının ortasında kurun yükselmesiyle beraber ithal gelen Çin çekirdeği, ceviz, badem ve kaju gibi ürünlerin fiyatlarını 2-3 kat artırdı. Yerli ürünler tam aksine topraktan bol çıktığı için fiyatları ucuzladı. Geçen sene 18-20 TL arasında satılan fıstık içi bu sene 14 TL gibi satılıyor. Geçen sene pahalılığıyla çok konuşulan nohut bu sene çok ucuza satılıyor. Nohudun ucuzlamasıyla leblebi de ucuzladı. Fındık geçen sene 55 TL’ydi, bu sene 44 TL’ye satılıyor. Antep fıstığı geçen sene 80 TL’ye kadar dayanmıştı, bu sene 68 TL’ye düştü. Yerli ürünlerin fiyatlarında bu sene yüzde 25 oranında bir düşüş var. Özellikle kabak çekirdeğinde bu sene rekolte çok fazla olduğu için geçen sene 35 TL’ye satılan 1’inci sınıf kabak çekirdeği bu sene 20 TL’ye kadar düştü” şeklinde konuştu.

İthal edilen kajunun ise zam şampiyonu olduğunu kaydeden Tan, “Geçen sene sattığımız 65 TL’ye sattığımız kaju ise 95 TL’ye kadar çıktı. Şimdi kurun düşmesiyle beraber tekrardan 80 TL’ye kadar düştü. Zam şampiyonumuz kaju, ceviz ve bademdir” dedi.

 

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