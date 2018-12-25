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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.12.2018 - 15:01, Son Güncelleme:

Kuruyemişçiler 2019’dan umutlu

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Kuruyemişçiler 2019’dan umutlu

Kuruyemiş işleme tesisleri ile Türkiye’de önemli bir pazara sahip olan Denizli’deki kuruyemişçiler döviz kurundaki dalgalanmayı bahane eden stokçuların fiyatları arttırdığını söyledi. Soğan sektöründe olduğu gibi kuruyemiş sektörününde de bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten kuruyemişçiler, her şeye rağmen 2019 yılından ümitli olduklarını dile getirdi.

Denizli’de uzun yıllardır faaliyet gösteren Berhude Kuruyemiş firması sahibi Yasin Özbay, 2018 yılının kuruyemiş sektörü için biraz sıkıntılı geçtiğini bunun nedeninin ise döviz kurunda yaşanan dalgalanma olduğunu ifade etti. Sektörde en çok sıkıntının yaşanmasına neden olan konunun ise stokçular olduğunu ifade eden Özbay, "Dolar kurunun hareketli olması, doların bir anda fırlaması ve sonra tekrar düşmesinden dolayı, hammadde tedarikinde maliyetlerimizin yükselmesinden dolayı satışlarımızda düşüş oldu. Malum kuruyemiş sektöründe de stokçular var. Hammadde aldığımız firmalar dolar kuru yükseldiğinde bir gecede fiyatları yükseltti. Ama dolar kuru düştüğünde ise fiyatları geri çekmediler. Bu da fiyatların yükselmesine neden oldu. Tüketiciler ise yüksek maliyetteki ürünleri doğal olarak almayı tercih etmiyorlar. Antep fıstığı, fındık, kaju gibi yemişleri insanlar alamıyor" dedi.

"ÇOK AFAKİ PARALAR KAZANAN STOKÇULAR, FİRMALAR OLDU"

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma ile bazı firmaların ciddi oranlarda paralar kazandığına işaret eden Özbay, bu dönemde özellikle ürün tedarikinde büyük sıkıntılar yaşandığını söyledi. Özbay, "Soğan sektöründe olduğu gibi kuruyemiş sektörününde de şikayet konusu stokçular. Yurt dışından gelen ürünlerimiz var. Mesela Çin’den gelen çekirdeğimiz gibi dolar bazında gelen ürünleri stokçular bir anda piyasaya sürmedi. Ürün bulamadık ve ürün tedarikinde sıkıntı yaşadık. Ürün olmadığı için de fiyatlar afaki derecede yükseldi. Sonrada stokçular bu ürünleri yavaş yavaş piyasaya sürmeye başladılar. Çok afaki paralar kazanan stokçular, firmalar oldu. Ekonomik olarak kaybı ise bizler ve tüketiciler yaşadı. Tüketicilere biz bu konuyu anlatamıyoruz. Örnek vermek gerekirse poşet ambalaj kullanıyoruz ve poşetin kilogram fiyatı 8 TL iken bir anda 18-19 TL’ye çıktı. Bu da otomatik olarak maliyetlerimizi yükseltti ve bizim kazançlarımızı düşürdü. Tabi bunu tüketiciye yansıttığımızda da tepkiyi gören yine bizler olduk" ifadelerini kullandı.

"2019 YILINDA KURUYEMİŞ FİYATLARINDA YÜZDE 20-25 ARASINDA BİR DÜŞÜŞ OLUR"

Sıkıntılı geçen 2018 yılına rağmen 2019 yılından ümitli olduklarını ifade eden Özbay, döviz kurundaki dalgalanmanın sabitlenmesi ile stokçuların ellerindeki ürünleri piyasaya süreceklerini ve bunun da kuruyemiş fiyatlarının düşmesini sağlayacağını söyledi. Piyasaların 2019 yılında rahatlamasını beklediklerini dile getiren Özbay açıklamasında şunları söyledi:

"2019 yılından ümitliyim. İnşallah 2019 yılının daha güzel geçeceğine ümitliyim. Dolar kuru bu şekilde giderse ve yükselişe geçmezse insanlarda artık bir özgüven oluşursa 2019 yılı inşallah daha güzel geçecek. Dolar kuru bu şekilde sabit giderse fiyatlarımız yerine oturacak. Stokçular da bakacak afaki paralar kazanamayacağını anlayınca depolarındaki ürünleri satmak zorunda kalacaklar çünkü kuruyemiş çok bekletilecek bir şey değil ve mecburen satmaları gerekiyor. Bu da piyasayı rahatlatır, açar diye düşünüyorum. Bu haliyle fiyatlara baktığımız zaman ise 2019 yılında kuruyemiş fiyatlarında yüzde 20-25 arasında bir düşüş olur diye düşünüyorum."

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