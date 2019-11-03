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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.11.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Kuruyan palmiye yaprakları kadınların gelir kapısı oldu

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Kuruyan palmiye yaprakları kadınların gelir kapısı oldu

Hatay'da sonbaharda kuruyan palmiye yaprakları, kadınların elinde binbir zahmetle sepet, hasır, çanta, çaydanlık ve tencere altlığı gibi ürünlere dönüşüyor.

Hatay'da sonbaharla kuruyan palmiye yaprakları, kadınların ellerinde sepet, hasır, çanta, çaydanlık ve tencere altlığı gibi el emeği göz nuru ürünlere dönüştürülüp satılıyor.

Arsuz ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan örücülük kursuna katılan kadınlar, sonbaharda kuruyarak dökülen palmiye yapraklarını değerlendirmek için kolları sıvadı.

Kadınlar, palmiye yapraklarıyla, sepet, hasır, çanta, çaydanlık ve tencere altlığı gibi çeşitli ürünleri binbir zahmetle üretmeye başladı.

Kendi tasarımı ürünleri sosyal medyadan satışa çıkaran kadınlar, hem boş zamanını değerlendiriyor hem de aile ekonomisine katkı sunuyor.

Kurs eğitmeni Azize Alay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce açılan kursta 32 kadının eğitim gördüğünü söyledi.

Palmiye yapraklarını toplayıp tek tek ayırdıktan sonra çeşitli ürünler tasarlamak için bunları ip haline getirdiklerini anlatan Alay, ev kadınlarına sıfır maliyetle meslek ve para kazandırdıklarını vurguladı.

Özellikle palmiye yapraklarını kullandıklarını belirten Alay, "Onlar bu bölgenin doğal bitkisi konumunda ve atıl durumda. Budanıyor ve direkt çöpe gidiyor. Bu yaprakları değerlendirmek amacıyla yola çıktık. Tabii ki bunun yanında başka materyaller de kullanacağız. Hayıt ve murt bitkilerinin dalları da bu coğrafyada bulduğumuz bitkiler. Üzerine bilgimizi de katınca güzel ortaya şeyler çıkıyor, daha da çıkacaktır." dedi.

Ürünlerin çok beğenildiğini dile getiren Alay, "Alıcıları zaten hazır oluyor. Talebe yetişemiyorlar. Kadınlarımız bu yöntemle hem üretiyor hem de kazanıyor." ifadesini kullandı.

KADINLAR, EV EKONOMİLERİNE KATKIDA BULUNUYOR

Merkezde eğitim gören kadınlardan 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Rencus Cöcen, kurs sayesinde ev ekonomisine katkı sunduklarını söyledi.

Örgünün yanı sıra eski ve kullanılmayan eşyaları yenilediklerini anlatan Cöcen, "Üretim yapmak terapi gibi geliyor. Evdeki işlerimizi bitirip buraya geliyoruz. Burada kadın dayanışmasıyla, birbirimize yardım ederek bu üretimleri yapıp satıyoruz." diye konuştu.

Ayşe Türkan Yeşil de kursta öğrendiği örgü yöntemiyle çeşitli ürünler hazırlamaya başladığını, ev ekonomisine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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