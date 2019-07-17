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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.07.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Kurumsal yatırımcılar ABD hisse ve tahvillerini satıyor

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Kurumsal yatırımcılar ABD hisse ve tahvillerini satıyor

ABD Hazine Bakanlığı verileri, küresel kurumsal yatırımcıların ABD borçlanma kağıtları ve hisse senetlerini sattıklarını ortaya koydu.

ABD Hazine Bakanlığının açıkladığı verilere göre, küresel kurumsal yatırımcılar (merkez bankaları, yatırım fonları vb.) Mayıs ayında ABD Hazine Tahvilleri’nde net 22 milyar dolar satış gerçekleştirdi. Böylece küresel yatırımcılar ABD Hazine borçlanma kağıtlarında 9 ay üst üste net satış yapmış oldu.

ABD Hazine borçlanma kağıtlarından çıkışta, Çin 3 milyar dolarla en ön sıralarda yer alırken; Japonya’nın 37 milyar dolarlık ve İngiltere'nin 22.3 milyar dolarlık bono alımları genel satış dalgasını karşılamakta yetersiz kaldı.

Dünyada halen en çok ABD Hazine Bonosu tutan yabancı yatırımcılar 1.11 trilyon dolarla Çin ve 1.1 trilyon dolarla Japonya olarak sıralanıyor.

Yabancı yatırımcıların ABD borsasında hisse senedi satışları da 13 aydır kesintisiz devam ediyor. ABD borsa endeksleri rekor üzerine rekor kırarken, yabancı yatırımcılar son 13 ayda nette 215 milyar dolarlık hisse senedi sattı. Söz konusu rakam tarihte yabancıların gerçekleştirdiği en büyük hisse satışı olarak kayıtlara geçti.

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