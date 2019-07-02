Kurumsal gömlekçi

TÜRKİYE’de birçok şirket kişiye özel gömlek ve ceket dikim alanında faaliyet gösteriyor. Son 10 yılda bu alanda hizmet veren marka sayısı 1000’e yaklaştı, cirolarının ise 200 milyon lirayı bulduğu tahmin ediliyor. Bu markalardan biri de Chintemani. Bundan 22 yıl önce Bayram Önder ve Cüneyt Çakır tarafından İstanbul Beyoğlu’nda kurulan marka bugün Ortadoğu’dan Amerika’ya kadar birçok ülkeye özel dikim gömlek ihraç ediyor. Gömleklerin yanında takım elbise ve çorap da ürettiklerini söyleyen Chintemani Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Önder, markanın kuruluşunu ve büyümesini ise şöyle anlattı:

200 TL’DEN BAŞLIYOR

“1997 yılında şirketin temellerini attık. O günlerde Türkiye’de kişiye özel dikim gömlek ve takım elbiseye yönelik çok fazla bir girişim söz konusu değildi. İlk dönemlerde ciromuzun yüzde 95’ini yerli müşterilerden elde ediyorduk. O dönemlerde bürokraside ve iş dünyasında yer alan önemli isimlere gömlek dikiyorduk. Özel dikim elbise ve gömlek yurtdışında çok yaygındı. Ancak Türkiye’de pek fazla bilinmiyordu. Son dönemlerde ise bu alana talep adeta patladı. Bunu da sadece maddi açıdan değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü fiziki koşullar da tüketicinin bu alana yönelmesine neden alıyor. Bir gömleğin ölçülerinin alınmasıyla birlikte dikilme süresi ortalama 1.5 saat. Bu süre istenilen özelliklere göre çok daha yukarıya çıkabiliyor.

Gömlek fiyatları kullanılan kumaşa ve özelliklere göre değişkenlik gösteriyor. Burada tasarım da çok önemli. Gömlek fiyatlarımız 250 TL ile 400 TL arasında değişiyor. Takım elbise de ise fiyatlar 1500 TL’den başlıyor. İsteğe ve talebe göre 3 bin liraya kadar çıkabiliyor. Üretmekte olduğumuz gömleklerde, en teknolojik ve organik rahatsız etmeyen kumaşlar kullanıyoruz.

İNGİLİZLER İLK SIRADA

Yurtdışında özel takım elbise dikimi çok önemli. Bu konuda birçok marka özel tasarımlar yapıyor. Bugün ciromuzun yüzde 50’sini ihracattan elde ediyoruz. Bunda da İstanbul’da son yıllarda turizmin canlanması etkili oldu. Örneğin; saç ektirmeye gelenler gömlek ve takım elbise siparişi verip ülkelerine dönüyor. Ayrıca Türkiye’de çalışan birçok ulaslararası şirketin yöneticisi var. Bizi bulup gömlek ve takım elbise diktiriyorlar sonra da yurtdışındaki çalışma arkadaşları Türkiye’ye gelince bize uğruyorlar. Özel dikim gömlekleri yurtdışında en çok İnglitere’ye gönderiyoruz. Amerikalı müşterilerimiz de çok fazla. Ayrıca Ortadoğu’dan da çok talep var. Türkiye’deki özel dikimciler fiyat ile öne çıkıyor. Bugün bir İngiliz kendi ülkesinde takım elbise diktirmeye kalktığı zaman 5 bin sterlin ödemek zorunda. Ancak aynı elbiseyi Türkiye’de diktirdiği zaman 5 bin liraya mal oluyor.

Türkiye’de özel dikim gömlek sektörü yurtdışına oranla hızla büyüyor. Tahminlere göre önümüzdeki yıllarda Türkiye bu sektörde ciddi başarılar elde edecek. Ben de Türk şirketlerinin bu alanda hızla yükseleceğini, özellikle yurtdışında ciddi bir ivmeyle yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Bu kapsamda ülkemizin hem istihdamı hem de ihracatı artacaktır.

Yurtdışında da mağaza açma konusunda çalışmalar var. Ancak yurtdışı yatırımı çok kolay değil.”

YATIRIMCI SAYISI HIZLA ARTIYOR

BAYRAM Önder, son yıllarda bu alana yatırım yapanlar arasında birçok markanın da bulunduğunu belirterek, “Bugün erkek giyim alanında faaliyet gösteren birçok şirket kişiye özel dikim hizmeti de vermeye başladı. Bu alanda tek eksik ise tasarım. Tasarım konusunda Türk şirketlerinin yeni istihdam alanları oluşturması lazım” dedi.

İNGİLİZ SYLVANIA SAMSUN’DA ÜRETECEK

BORSAN Grup bünyesinde faaliyet gösteren Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu, İngiltere merkezli küresel aydınlatma devi Sylvania iş birliğinde yeni bir üretim hamlesi gerçekleştiriyor. Sylvania, Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu bünyesinde yer alan LED’li aydınlatma markası Borled arasında, Türkiye’de üretim için iş birliği protokolü imzalandı. Bu iş birliği kapsamında, Borled’in Samsun’da yer alan fabrikasında üretilecek olan Start Eco Downlight Flat ve Start Eco Waterproof ürünleri, Sylvania markası ile pazara sunulacak. İş birliği kapsamında ilk aşamada, 2 ürün ailesi için yıllık 120 bin adet üretim gerçekleşeceğini belirten Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu CEO’su Mehmet Arbek Akay, “İlk aşamada ön görülen bu üretimin parasal değeri, yaklaşık 2 milyon TL düzeyinde olacak. Üretilen ürünler iç pazarın yanı sıra, iş ortağımızın Türkiye’den yönetmekte olduğu Türki Cumhuriyetler pazarına ve Avrupa ülkelerine de ihraç edilecek. İş birliğimizin, pazar ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ailelerinin genişletilmesi de hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

20 TASARIMCININ HALILARI ÜRETİMDE

GÜNEYDOĞU Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen 6. Makine Halısı Tasarım Yarışması’nda finale kalan 20 eser belirlendi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, “Tasarlayın dokuyalım” sloganıyla GAHİB ve GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen 6. Makine Halısı Tasarım Yarışması’nda yarı finale kalan 126 halı arasından finalde yarışacak 20 tasarım, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve halı sektörünün duayen isimlerinin yanı sıra konunun uzmanı olan ve çeşitli üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri tarafından belirlendi.

ÇOCUK KONFEKSİYONU SEKTÖRÜ BURSA’DA

BURSA Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), kapılarını 3 Temmuz’da açacak. Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ’nin iş birliğiyle yılda iki kez düzenlenen Junioshow’un bu yılki ikinci organizasyonunda, katılımcı firmalar sonbahar kış sezonu ürünlerini sergileyecek. 22 bin metrekare alanda 130’u aşkın firmanın 4 salonda sonbahar kış kreasyonlarının sergileneceği fuara, 64 ülkeden çok sayıda ziyaretçinin katılması bekleniyor. BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, “Fuara olan ilgi ve güven giderek artıyor. Bu gelişme önemli bir başarıdır. Fuarın önemli ticari iş birliklerine kapı aralayacağını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

E-TİCARET YENİ ŞİRKETLERLE HIZLANIYOR

ARAŞTIRMA şirketi Nielsen, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin “Değişen Tüketici, Dönüşen Perakende” teması ile düzenlediği E-ticaret etkinliğine katıldı. Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan ve Nielsen Perakende Hizmetleri Direktörü İlker Unutkan birlikte dijital dönüşüm ve e-ticaret ile ilgili bilgilerini paylaştı. Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen 2018 Küresel E-Ticaret Rapor’una göre, dünya genelinde E-ticaretin, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 büyüme kaydederek 2.9 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını bunda da yeni şirketlerin etkili olduğunu açıkladı. Nielsen Perakende Hizmetleri Direktörü İlker Unutkan, online alışverişçilerin “seçici” bir kitle olduğunu vurguladı. Unutkan “Çünkü online alışverişçilerin çok büyük bir kısmı, satın alma kararı vermeden önce genelde kapsamlı bir ürün araştırması ve değerlendirmesi yapıyor” dedi.