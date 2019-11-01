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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.11.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Kurumsal Dönüşüm Programı BISTEP'in üçüncüsü başlayacak

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Kurumsal Dönüşüm Programı BISTEP'in üçüncüsü başlayacak

Son başvuru tarihi 8 Kasım olan program ile şirketlerin sürdürülebilir büyümesi için gerekli kurumsal altyapının oluşturulması ve dönüştürülmesine katkı sağlanıyor.

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi tarafından gelişme ve büyüme potansiyeli olan, gelecek vadeden şirketlere yönelik hazırlanan Kurumsal Dönüşüm Programı BISTEP'in üçüncüsü başlayacak.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Kurumsal Dönüşüm Programı ile şirketlerin sürdürülebilir büyümesi için gerekli kurumsal altyapının oluşturulması ve dönüştürülmesine katkı sağlanırken, program ortakları sayesinde alternatif finansman kaynakları ve uzun vadeli finansman olanaklarından yararlanma yolunda şirketlere değerli bir bakış açısı kazandırılıyor.
Öte yandan şirketlere en sağlıklı biçimde firma değerini nasıl artıracakları, ulusal ve uluslararası piyasalardaki rekabet koşullarıyla nasıl başa çıkabilecekleri konunun uzmanları tarafından uygulamalı olarak anlatılıyor.

Programa sınırlı sayıda şirket kabul ediliyor ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımı esas alınıyor. Program, şirketleri ilgilendiren konularda seminerlere katılma, şirkete özel birebir strateji danışmanlığı alma ve sermaye piyasaları aktörlerinin yanı sıra Türkiye'nin önemli şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bağlantı kurma fırsatı sunuyor.

Kurumsal Dönüşüm Programı BISTEP'in üçüncüsü için son başvuru tarihi 8 Kasım olup, "www.borsaistanbul.com/bistep" üzerinden detaylı bilgi edinilebiliyor. 

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