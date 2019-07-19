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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.07.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

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Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Kapanan şirketlerin sayısı 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 18,34 oranında azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2019 Haziran ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Haziran döneminde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 31,27 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36,83 kurulan kooperatif sayısı yüzde 55,47 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 18,34 kapanan kooperatif sayısında yüzde 42,65 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 18,30 azalış olmuştur. Kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,91 oranında azaldı.

2019 yılı Haziran ayında, 2018 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,87 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,53 kurulan kooperatif sayısı yüzde 32,94 oranında azaldı. 2019 yılının ilk altı ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 15,13 oranında azaldı. 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 1,77 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,75 oranında artarken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 15,13 oranında azalış gözlendi.

Kars, Bayburt ve Ardahan’da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi
2019 yılı Haziran ayında kurulan toplam 4 bin 641 şirket ve kooperatifin yüzde 85,20’si limited şirket, yüzde 13,57’si anonim şirket, yüzde 1,23’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,44’ü İstanbul, yüzde 10,95’i Ankara, yüzde 6,38’i İzmir’de kuruldu. Bu ay Kars, Bayburt ve Ardahan’da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı Haziran'da azaldı
2019 yılında toplam 40 bin 518 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 34 bin 594 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 69,02’sini, 5 bin 371 anonim şirket ise yüzde 30,98’ini oluşturdu. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mayıs ayına göre yüzde 29,06 oranında azaldı. 2019 Haziran ayında şirket ve kooperatiflerin bin 580’i ticaret, 671’i imalat ve 414’ü inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Haziran ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 443’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 176’sı inşaat, 159’u imalat, sektöründe oldu.
Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 260’ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 127’si inşaat, 82’si imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 408’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 197’si inşaat, 101’i imalat sektöründe oldu.

Kurulan 57 kooperatifin 22’si konut yapı kooperatifi
2019 Haziran ayında kurulan 57 kooperatifin 22’si konut yapı kooperatifi, 9’u işletme kooperatifi ve 6’şar adet olmak üzere tarımsal kalkınma kooperatifi ve sulama kooperatifi olarak kuruldu. 2019 yılında kurulan 542 kooperatifin 213’ü konut yapı kooperatifi, 84’ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 63’ü işletme kooperatifi olarak kuruldu.

Haziran'da 696 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu
2019 yılı Haziran ayında kurulan 696 yabancı ortak sermayeli şirketin 348’i Türkiye, 85’i İran, 41’i Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 696 yabancı ortak sermayeli şirketin 51’i anonim, 645’i limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin 770’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 440’ı gayrimenkul acenteleri, 338’i lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,17’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

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