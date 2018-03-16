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Haberler >Ekonomi>Kurulan şirket sayısında artış

Kurulan şirket sayısında artış

AA
16.03.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

Kurulan şirket sayısı şubatta bir önceki aya göre yüzde 25,6 azalışla 7 bin 94 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 71,91 azalarak 621 olarak gerçekleşti.

Kurulan şirket sayısı şubatta bir önceki aya göre yüzde 25,6 azalışla 7 bin 94 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 71,91 azalarak 621 olarak gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 25,6 azaldı ve 7 bin 94 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 71,91 azalışla 621'e geriledi.

Kurulan şirket sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 artarken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 18,5 azaldı.

 

Etiketler: kapanan şirket sayısı , kurulan şirket sayısı , şirket
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