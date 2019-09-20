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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
20.09.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Kurulan şirket sayısı açıklandı

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Kurulan şirket sayısı açıklandı

Kurulan kooperatiflerin sayısı 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 14,42 oranında azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 Ağustos ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 26,34 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25,96 kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,42 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 13,76 kapanan kooperatif sayısında yüzde 51,06 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 45,62 azaldı.

Kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,73 oranında azalış oldu. 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılı Ağustos ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,61 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,30 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,80 oranında azaldı. 2019 yılının ilk sekiz ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 18,62 oranında azaldı. 2019 yılının ilk sekiz ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,59 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,83 kapanan kooperatif sayısında yüzde 18,62 oranında azalış gözlendi.

GÜMÜŞHANE, SİNOP VE ARDAHAN’DA ŞİRKET VEYA KOOPERATİF KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

2019 yılı Ağustos ayında kurulan toplam 5 bin 390 şirket ve kooperatifin yüzde 85,03’ü limited şirket, yüzde 13,28’i anonim şirket, yüzde 1,65’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 43,28’i İstanbul, yüzde 10,85’i Ankara, yüzde 5,86’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay Gümüşhane, Sinop ve Ardahan’da şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 54,43 ORANINDA AZALDI

2019 yılında toplam 53 bin 209 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 45 bin 456 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 72,84’ünü, 7 bin 5 anonim şirket ise yüzde 27,14’ünü oluşturdu. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 54,43 oranında azaldı.

2019 Ağustos ayında şirket ve kooperatiflerin bin 837’si ticaret, 807’si imalat ve 477’si inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Ağustos ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 585’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 224’ü imalat, 215’i inşaat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 315’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 166’sı inşaat, 96’sı imalat sektöründedir. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 401’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 190’ı inşaat, 79’u imalat sektöründe oldu.

2019 AĞUSTOS AYINDA KURULAN 89 KOOPERATİFİN 37’Sİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2019 Ağustos ayında kurulan 89 Kooperatifin 37’si konut yapı kooperatifi, 17’si tarımsal kalkınma kooperatifi ve 13’ü ise işletme kooperatifi olarak kuruldu. 2019 yılında kurulan 735 kooperatifin 295’i konut yapı kooperatifi, 119’u tarımsal kalkınma kooperatifi, 94’ü işletme kooperatifi olarak kuruldu.

2019 YILI AĞUSTOS AYINDA 971 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

2019 yılı Ağustos ayında kurulan 971 yabancı ortak sermayeli şirketin 541’i Türkiye, 81’i Suriye, 75’si İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 971 yabancı ortak sermayeli şirketin 90’ı anonim, 881’i limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin bin 11’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 553’ü gayrimenkul acenteleri, 441’i lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82,33’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

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