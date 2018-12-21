Kurulan kooperatif sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 Kasım ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2018 Kasım ayında kurulan kooperatif sayısında bir önceki aya göre yüzde 18,99 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,92 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,65 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 18,99 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 9,81 kapanan kooperatif sayısında yüzde 12,33 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11,59 arttı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre arttı.

2018 yılı Kasım ayında, 2017 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 1,87 kurulan kooperatif sayısında yüzde 11,90 oranında artış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,37 oranında azaldı. 2018 yılı Kasım ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,34 kapanan kooperatif sayısında yüzde 34,02 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 2,56 oranında azaldı.

2018 yılı ilk on bir ayında kurulan şirket sayısı, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 17,88 oranında arttı. 2018 yılının ilk 11 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,88 kurulan kooperatif sayısında yüzde 17,96 oranında artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 21,14 oranında azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 8,58 kapanan kooperatif sayısında yüzde 13,90 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,53 oranında arttı.

Gümüşhane’de şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi

2018 yılı Kasım ayında kurulan toplam 7 bin 110 şirket ve kooperatifin yüzde 85,53’ü limited şirket, yüzde 13,15’i anonim şirket, yüzde 1,32’si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42,11’i İstanbul, yüzde 10,03’ü Ankara, yüzde 5,60’ı İzmir’de kuruldu. Bu ay Gümüşhane’de şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

2018 Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 51,60 oranında arttı. 2018 yılı ilk on ayında toplam 79 bin 708 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 67 bin 794 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 65,36’sını, 11 bin 116 anonim şirket ise yüzde 33,71’ini oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 51,60 oranında arttı.

Şirket ve kooperatiflerin 2 bin 557’si ticaret sektöründe kuruldu

2018 Kasım ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 557’si ticaret, 963’ü imalat ve 662’si inşaat sektöründe kuruldu. 2018 Kasım ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 920’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 306’sı imalat, 303’ü inşaat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 351’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 165’i inşaat, 129’u imalat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 540’ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 316’sı inşaat, 137’si imalat sektöründe oldu.

Kurulan 94 kooperatifin 50’si konut yapı kooperatifi oldu

2018 Kasım ayında kurulan 94 kooperatifin 50’si konut yapı kooperatifi, 19’u işletme kooperatifi ve 10’u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu. 2018 yılında kurulan 985 kooperatifin 445’i konut yapı kooperatifi, 126’sı tarımsal kalkınma kooperatifi, 105’i motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu.

2018 yılı Kasım ayında bin 291 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

2018 yılı Kasım ayında kurulan bin 291 yabancı ortak sermayeli şirketin 659’u Türkiye, 118’i Suriye, 99’u İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 291 yabancı ortak sermayeli şirketin 105’i anonim, bin 186’sı limited şirket oldu. 2018 yılında kurulan şirketlerin bin 846’sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 834’ü gayrimenkul acenteleri, 812’si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,92’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.