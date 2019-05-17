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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
17.05.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Kurulan kapanan şirket istatistikleri açıklandı

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Kurulan kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Kurulan kooperatiflerin sayısı 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 Nisan dönemi kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Nisan'da bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,16 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,19 oranında azaldı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 2,13 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 13,44 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 5,66 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22,58 azalış oldu.

Kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,11 oranında arttı. 2019 yılı Nisan ayında, 2018 yılı Nisan ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 20,85 kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,28 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 53,07 oranında azaldı.

2019 yılının ilk dört ayında kapanan şirket sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,41 oranında azaldı. 2019 yılının ilk dört ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 5,41 kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,44 oranında azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,15 oranında artış gözlendi.

2019 yılı Nisan ayında Bayburt’ta şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi
2019 yılı Nisan ayında kurulan toplam 6 bin 789 şirket ve kooperatifin yüzde 85,05’i limited şirket, yüzde 13,51’i anonim şirket, yüzde 1,41’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,95’i İstanbul, yüzde 10,40’ı Ankara, yüzde 6,58’i İzmir’de kuruldu. Bu ay Bayburt’ta şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı yüzde 11,92 oranında azaldı
2019 yılında toplam 29 bin 79 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 24 bin 907 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 71,30’unu, 3 bin 807 anonim şirket ise yüzde 28,68’ini oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 11,92 oranında azaldı.

2019 Nisan ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 353’ü ticaret, 997’si imalat ve 616’sı inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Nisan ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 708’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 294’ü imalat, 275’i inşaat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 235’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 138’i inşaat, 62’si imalat sektöründe gerçekleşti. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 533’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 248’i inşaat, 118’i imalat sektöründe oldu.

Nisan'da kurulan 96 kooperatifin 33’ü konut yapı kooperatifi
2019 Nisan ayında kurulan 96 kooperatifin 33’ü konut yapı kooperatifi, 15’i tarımsal kalkınma kooperatifi 14’ü işletme kooperatifi olarak kuruldu. 2019 yılında kurulan 357 kooperatifin 139’u konut yapı kooperatifi, 56’sı tarımsal kalkınma kooperatifi, 44’ü işletme kooperatifi olarak kuruldu.

Nisan'da bin 98 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu
Nisan ayında kurulan bin 98 yabancı ortak sermayeli şirketin 592’si Türkiye, 73’ü İran, 72’si Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 98 yabancı ortak sermayeli şirketin 102’si anonim, 996’sı limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin 562’si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 319’u gayrimenkul acenteleri, 234’ü lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82,70’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

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