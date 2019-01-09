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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.01.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Kuru üzümde ihracat hızlı başladı

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Kuru üzümde ihracat hızlı başladı

Geleneksel Türk ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde dış satım, sezonun 4 aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 212 milyon dolara ulaştı. Türkiye'den en fazla Birleşik Krallık, Hollanda ve Almanya'ya üzüm gönderildi. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap: "İhracattaki bu başarının en önemli sebebi ürünün kalitesi. Manisa bu bereketli topraklardaki ürünün kalitesini dünyaya kanıtlamıştır." açıklamalarında bulundu. Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker: "Ambalajlı üretime başladıktan sonra katma değerli ürünlere yöneldik. Artık çoğunlukla ambalajlı yapmaya çalışıyoruz. Ambalaj küçüldükçe katma değer artıyor." ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, dış satım sezonunun 4 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 212 milyon 51 bin dolara yükseldi.

Yıllık ortalama 300 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı Manisa'da, bu sezon ürün fiyatında ve ihracatta yaşanan pozitif gelişmeler üreticiyi de ihracatçıyı da sevindirdi.     

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye çekirdeksiz kuru üzümde ihracat sezonunun başladığı 1 Eylül'den 31 Aralık'a kadar 90 ülkeye 212 milyon 51 bin dolar değerinde 113 bin ton kuru üzüm ihraç etti. Bu dönemdeki ihracat, bir önceki sezonun aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artış gösterdi.     

Söz konusu dönemde en fazla üzüm ihracatı 53 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Bu ülkeyi 24,5 milyon dolarla Hollanda ve 24 milyon dolarla Almanya izledi.     

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin bu yıl üzümden yana yüzünün güldüğünü, rekoltede düşüş yaşansa da fiyatların hem üreticiyi hem de ihracatçıyı memnun ettiğini söyledi.     

Türkiye'nin ihraç ettiği çekirdeksiz kuru üzümün neredeyse tamamının Manisa'dan çıktığını dile getiren Özkasap, kentte her yıl ortalama 300 bin tonun üzerinde gerçekleşen üzüm rekoltesinin, geçen sene iklim etkilerinden dolayı 260 bin tonlara gerilediğini ancak üreticinin rekoltede yaşadığı kaybın, fiyatların yükselmesiyle dengelendiğini ifade etti.     

Üreticinin tecrübesi ve birikiminin ürün kalitesini artırdığını anlatan Özkasap, "Üzümde fiyatlar sezon başında 7,5 ila 8 lira civarındayken, ocakta 10 liranın üzerine çıktı. İhracattaki bu başarının da en önemli sebebi ürünün kalitesi. Manisa bu bereketli topraklardaki ürünün kalitesini dünyaya kanıtlamıştır. Bizim üzümümüzün farkı ince kabuklu, dar ve uzun şekilde serçe parmağı gibi ve yoğun aromalı olması." diye konuştu.     

Özkasap, yüzde 25'lik artışın da ihracatçı ile üretici arasındaki iyi ilişkilerden de kaynakladığını söyledi.     

"HEDEF DAHA FAZLA AMBALAJLI İHRACAT"

Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker de kooperatif olarak yıllık 40 bin ton kuru üzüm işlediklerini ve 20'ye yakın ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.     

Türkiye'nin ihraç ettiği çekirdeksiz kuru üzümün büyük bölümünün pasta, ekmek ve kek endüstrisinde kullanıldığına işaret eden Türker, şöyle konuştu:     

"Ambalajlı üretime başladıktan sonra katma değerli ürünlere yöneldik. Artık çoğunlukla ambalajlı yapmaya çalışıyoruz. Ambalaj küçüldükçe katma değer artıyor. Bu üzüm dünyanın en kaliteli üzümü. Ambalajlı yaparsak üzümümüzün bir tonunu 2 bin-2 bin 500 dolara satmak mümkün. Tüm üzüm ihracatçılarımızın hepsinin uyum içinde buna yönelmesi lazım. Hedef, daha fazla ambalajlı ihracat olmalı. Biz ulusal marketlere ambalajlı ürün yapıyoruz. Kek sanayisine yönelik 12'şer kilogramlık paketler yapıyoruz."     

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