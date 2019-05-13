Kuru üzüm ihracatında "Uzak Doğu" bereketi

Türkiye'nin kuru üzüm ihracatında en fazla artış Çin, Japonya, Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinde yaşandı. AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediğine göre, Türkiye, kuru üzüm ihracatının yoğun olarak gerçekleştiği Eylül 2017 - Mayıs 2018 döneminde 201 bin 408 ton ürün karşılığında 318 milyon 358 bin dolar döviz elde etti.

Son yıllarda ürünlerini katma değerli hale getirmeye başlayan ihracatçılar, bu sezonun aynı döneminde ise 193 bin 46 ton kuru üzüm satarak Türkiye'ye 383 milyon 153 bin dolar kazandırdı.

Miktar bazında yüzde 4 düşen kuru üzüm ihracatı, değer olarak geçen sezona oranla yüzde 20 arttı. Kuru üzüm ihracatında ilk sırada 101 milyon 988 bin dolarla İngiltere yer aldı. Bu ülkeyi 45 milyon 956 bin dolarla Almanya ve 39 milyon 213 bin dolarla Hollanda izledi.

İhracatta en sevindirici gelişme ise Uzak Doğu'da yaşandı. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'e kuru üzüm ihracatı değer bazında bu dönem yüzde 120 artarak 3 milyon 991 bin dolara çıktı. Japonya'ya ise yüzde 87'lik artışla 10 milyon 969 bin dolarlık kuru üzüm ihracatı gerçekleşti.

Türkiye, Tayland'a yüzde 231 artışla 1 milyon 261 bin dolar, Güney Kore'ye ise yüzde 46 artışla 1 milyon 103 bin dolarlık kuru üzüm ihraç etti.

"UZAK DOĞU'YA İHRACATIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine, Uzak Doğu pazarını hedef olarak belirlediklerini söyledi. Tanıtım faaliyetlerine hız vererek bölgeye adeta çıkarma yaptıklarını anlatan Celep, şunları kaydetti:

"Uzak Doğu, Türk kuru meyve ihracatı için ciddi anlamda bir potansiyel oluşturuyor. Bu manada Uzak Doğu'ya olan ihracatımız da her geçen gün artıyor. 2019'u Çin'e ihracat yılı olarak ilan ettik. Çin'e ciddi anlamda bakıyoruz ve o pazarda payımızı artırmak istiyoruz çünkü Çin artık bir tüketim pazarı oldu. Bizim için bir şans. Motivasyonumuzu bozmadan doğru adımlarla hedefe ilerlememiz lazım."

Celep, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kuru üzümle ilgili mesajların üreticiye fiyat anlamında bir güven verdiğine işaret etti.

Türk üzümünün yurt dışında tonunu bin 400 dolardan aşağıya sattırmayacaklarını ifade eden Celep, "Bugün Türk üzümünü 2 bin dolar seviyesine taşıyıp 250-300 bin ton ürün ihraç edecek seviyeye geldik. Kendi ürettiğimiz ürünlerde kural koyucu olmamız lazım. Bugün dünyanın en büyük üzüm üreticisi ve ihracatçısıyız." diye konuştu.

ABD'nin, kuru üzümü, kilogramı 3 dolara ihraç ettiğini, Türkiye'de ise 2 dolar seviyesinde olduğuna işaret eden Celep, bu rakamı daha yukarıya çekmeleri gerektiğine işaret etti.

Söz konusu fiyat farkının, daha katetmeleri gereken ciddi bir mesafe olduğunu gösterdiğini vurgulayan Celep, ihracat rakamlarını her anlamda artırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.