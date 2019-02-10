Kuru meyvede "Ortak Eylem Komisyonu" kurulacak

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB), Türkiye'nin üretim ve ihracatta lider olduğu kuru meyve sektöründe 3 milyar dolar ihracat hedefini yakalaması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ortaklığında "Ortak Eylem Komisyonu" kurulacağı bildirildi.



EİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek sektörel sorunları görüştü.

Ticaret Bakanlığında İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir başkanlığında düzenlenen toplantıda kuru meyve sektöründe ihracatın arttırılması ile sorunlara çözüm önerileri ve ihracat hedeflerine ulaşılması için atılması gereken adımlar değerlendirildi.



ORTAK EYLEM KOMİSYONU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celep, sektörün 2023 yılı için hedeflediği 3 milyon dolar ihracat hedefine ulaşılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ortaklığında Ortak Eylem Komisyonu oluşturulacağını bildirdi.

Celep, komisyonun kuru meyvelerde verim, kalite ve gıda güvenliğinin arttırılması konusunda çalışacağını, Türk kuru meyve sektörünün üretim ve ihracatına büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Tüketici bilincinin gelişmesiyle sağlıklı ve kaliteli ürün olarak ön plana çıkan kuru meyvelere her geçen gün talebin arttığına dikkati çeken Celep, "Ürünlerimizin dalından tüketiciye ulaştığı tüm aşamalarında üreticinin, ihracatçının ve bakanlıklarımızın üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getireceği ortamı hayata geçirmek istiyoruz. Bu sayede iç piyasada da ihracatta da son tüketici, ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketirken bizler de ürünlerimizin ihraç edilen ülkelerden iade edilmesi riskini ortadan kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

143 ÜLKEYE KURU MEYVE İHRAÇ EDİLDİ

Türkiye'nin kuru meyve ihracatı 2018 yılında yüzde 8,5 artışla 1 milyar 279 milyon dolardan, 1 milyar 388 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ihracatın 870 milyon dolarlık dilimini Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi.

Almanya, 178 milyon dolar ile en fazla kuru meyve ihraç edilen ülke oldu, İngiltere'ye 164 milyon dolarlık kuru meyve satıldı, İtalya ise 102 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Kuru meyve ihraç edilen ülkelerin sayısı 143 oldu.



