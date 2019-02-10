Kuru meyvede "Ortak Eylem Komisyonu" kurulacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKuru meyvede "Ortak Eylem Komisyonu" kurulacak
GeriEkonomi Kuru meyvede "Ortak Eylem Komisyonu" kurulacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
10.02.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Kuru meyvede "Ortak Eylem Komisyonu" kurulacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuru meyvede "Ortak Eylem Komisyonu" kurulacak

Kuru meyvede 2023 yılı hedefinin yakalanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ortaklığında Ortak Eylem Komisyonu oluşturulacak.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB), Türkiye'nin üretim ve ihracatta lider olduğu kuru meyve sektöründe 3 milyar dolar ihracat hedefini yakalaması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ortaklığında "Ortak Eylem Komisyonu" kurulacağı bildirildi.

EİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek sektörel sorunları görüştü.

Ticaret Bakanlığında İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir başkanlığında düzenlenen toplantıda kuru meyve sektöründe ihracatın arttırılması ile sorunlara çözüm önerileri ve ihracat hedeflerine ulaşılması için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

ORTAK EYLEM KOMİSYONU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celep, sektörün 2023 yılı için hedeflediği 3 milyon dolar ihracat hedefine ulaşılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ortaklığında Ortak Eylem Komisyonu oluşturulacağını bildirdi.

Celep, komisyonun kuru meyvelerde verim, kalite ve gıda güvenliğinin arttırılması konusunda çalışacağını, Türk kuru meyve sektörünün üretim ve ihracatına büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Tüketici bilincinin gelişmesiyle sağlıklı ve kaliteli ürün olarak ön plana çıkan kuru meyvelere her geçen gün talebin arttığına dikkati çeken Celep, "Ürünlerimizin dalından tüketiciye ulaştığı tüm aşamalarında üreticinin, ihracatçının ve bakanlıklarımızın üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getireceği ortamı hayata geçirmek istiyoruz. Bu sayede iç piyasada da ihracatta da son tüketici, ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketirken bizler de ürünlerimizin ihraç edilen ülkelerden iade edilmesi riskini ortadan kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

143 ÜLKEYE KURU MEYVE İHRAÇ EDİLDİ

Türkiye'nin kuru meyve ihracatı 2018 yılında yüzde 8,5 artışla 1 milyar 279 milyon dolardan, 1 milyar 388 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ihracatın 870 milyon dolarlık dilimini Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi.

Almanya, 178 milyon dolar ile en fazla kuru meyve ihraç edilen ülke oldu, İngiltere'ye 164 milyon dolarlık kuru meyve satıldı, İtalya ise 102 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.  Kuru meyve ihraç edilen ülkelerin sayısı 143 oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor