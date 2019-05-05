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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.05.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Kuru kayısıdan ilk dört ayda 84 milyon dolarlık ihracat

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Kuru kayısıdan ilk dört ayda 84 milyon dolarlık ihracat

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan yılın ilk dört ayında 33 bin 910 ton kuru kayısı ihraç edilerek, karşılığında 84 milyon 710 bin 900 dolar gelir sağlandı.

Malatya Ticaret Borsasından alınan bilgiye göre, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı kentte ihracat hız kazandı. 

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısından nisan ayında 8 bin 310 tonluk kuru kayısı ihracatından 20 milyon 710 bin 900 dolar gelir elde edildi. 

Geçen yılın ilk dört ayında 29 bin 868 ton kuru kayısı ihraç edilerek, karşılığında 85 milyon 933 bin 507 dolar döviz girdisi sağlanan kentte, bu yılın aynı döneminde 33 bin 910 ton kuru kayısı ihraç edilerek, karşılığında 84 milyon 710 bin 900 dolar gelir elde edildi. 

Böylece ihracat miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 bin 42 ton arttı ancak elde edilen gelir 1 milyon 222 bin 607 dolar azaldı. 

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