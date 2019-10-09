Kuru incirde müdahale alımı yapılacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKuru incirde müdahale alımı yapılacak
GeriEkonomi Kuru incirde müdahale alımı yapılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
09.10.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Kuru incirde müdahale alımı yapılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuru incirde müdahale alımı yapılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal "Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla kuru incirde müdahil alım yapacağız. Önümüzdeki birkaç gün içinde referans fiyatı netleşecek. Bizler de bu sevindirici haberi üreticilerimizle paylaşacağız" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kuru incirde fiyatın düşmesini engellemek adına müdahale alımı yapacaklarını bildirdi.

Ahmet Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi'nde yoğun olarak yetiştirilen incirde kalite ve rekoltenin sevindirici olduğunu söyledi.
Üretimdeki artışa bağlı olarak zaman zaman incirde fiyatların gerilediğine işaret eden Güldal, "Fiyatların gerilemesi üzerine süreci başta Bakanımız Bekir Pakdemirli olmak üzere yakından takip ettik. Üretici örgütleri de bakana taleplerini iletti." dedi.

Pakdemirli'nin talimatıyla kuru incir üzerine çalışma yaptıklarını ve bir rapor hazırladıklarını aktaran Güldal, hem üretici mağduriyeti oluşmasını engelleyecek hem de Türkiye'nin menfaatine olacak bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Hazırlanan raporu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile paylaştıklarını dile getiren Güldal, "Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla kuru incirde müdahil alım yapacağız. Önümüzdeki birkaç gün içinde referans fiyatı netleşecek. Bizler de bu sevindirici haberi üreticilerimizle paylaşacağız." diye konuştu.

TMO'NUN KURU İNCİRDEKİ İLK GÖREVİ

Kuru incirde ilk defa görev alacaklarını hatırlatan Güldal, "Bu süreci Tariş İncir Birliği ile birlikte yürüteceğiz. Onlar bu konuda çok deneyimli, altyapıları müsait. Onlarla iş birliği protokolü yaparak süreci yürüteceğiz. Tariş'in imkanlarını kullanacağız. Bir referans fiyat açıklayacağız. Planımız, bu fiyatın altına düşmesini engellemek adına müdahil alımı gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Güldal, şunları kaydetti:

"Çok uzun bir süre sonra değil birkaç gün içinde bu netleşecek. Üreticinin yüzde 40'ı ürününü pazara indirmiş durumda. En önemli ihraç ürünlerimizden bir tanesi incir. Piyasasının çok düşmesi üretici kadar tarımsal ihracat gelirini de etkiliyor. Buna müsaade etmemek gerekiyor. Hem üreticinin üretime devam etmesi, gelirinin düşmemesi hem de ülkenin tarımsal gelirinin zayi olmaması için böyle bir karar aldık."

Güldal, TMO olarak her zaman yanında oldukları tüm üreticileri mağdur etmemek adına gece gündüz çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için önemli açıklama
Twitter'dan şok açıklama! Özür dilediler
Bakan Varank'tan operasyon mesajı: Adımları atmak üzereyiz
Tayland'da gemilerde çalışırken gördü! Henüz dalındayken satılmaya başlıyor