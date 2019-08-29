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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.08.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Kuru incir alım fiyatları açıklandı

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Kuru incir alım fiyatları açıklandı

Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan "Geçen yıla göre ortalama yüzde 20 artışla A1 kalitedeki kuru inciri kilogramı 21 lira, süzme inciri ise 35 liradan alacağız" dedi.

Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, bu sezon ortaklarından alacakları kuru incirde fiyatları ortalama yüzde 20 oranında artırdıklarını bildirdi.

Ege Bölgesi'nde 4 bine yakın üretici ortağı bulunan birliği oluşturan kooperatif yöneticileri, 2019/2020 hasat sezonu için kuru incir alım fiyatlarını belirlemek üzere toplandı. 

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Birlik Başkanı Mustafa Bircan, herkesin alın terinin karşılığını alacağı bir tarife belirlemeye gayret ettiklerini söyledi. 

Geçen yıl 5 bin ton ürün aldıklarını, bu yıl bunun üzerine çıkmayı hedeflediklerini bildiren Bircan, "Geçen yıla göre ortalama yüzde 20 artışla A1 kalitedeki kuru inciri kilogramı 21 lira, süzme inciri ise 35 liradan alacağız." dedi. 

Kuru incirin boyutlarına göre tespit edilen tarifeye göre; kilogramında 30 ila 40 adet meyvenin bulunduğu süzme tipi incirin kilogramı 35 lira, 36 ila 40 adet meyvenin bulunduğu A1 kalite incirin kilogramı 21 lira olarak belirlendi. En küçük boyuttaki kilogramında 101-130 adet meyvenin bulunduğu A11 kalite incir için ise 7 lira üretici fiyatı belirlendi. 

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