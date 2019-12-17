Kurtlar Vadisi'nin yapımcısına haciz! X-Ray cihazına kadar aldılar

Kadıköy Fikirtepe’de yarım kalan konut projeleri nedeni ile sıkıntılı bir süreç yaşayan Pana Konut AŞ’den alacaklı olan firmalar Pana Film’e yöneldi. Bir faktoring firması Pana Film Sinema Televizyon Prodüksiyon San. ve Tic AŞ ile Pana Konut AŞ ve Selimoğlu Yapı AŞ arasında organik bağ bulunduğu iddiası ile haciz kararı aldı. Pana Film avukatları, yapılan takibin iptali için icra hukuk mahkemesine başvurdu.





‘HACZE DEVAM’ KARARI

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 16. İcra Hukuk Mahkemesi, başvuruyu geri çevirdi takibin devamına karar verdi. 11 Aralık tarihli bu karar sonrası alacaklı faktoring şirketi avukatları dün Pana Film’in Üsküdar’daki merkezine haciz memurları ve polis eşliğinde gitti.





HACİZ İŞLEMİ 10 SAAT SÜRDÜ



Yürütülen görüşmeler sonrası haciz işlemine başlandı. Şirket merkezinde, kilitli olan kapılar çilingir çağrılarak açtırıldı. Dün saat 12.40’ta başlayan haciz işlemi akşam saat 23.00’e kadar sürdü. İki kamyona yüklenen eşyalar bir yeddi emin deposuna götürüldü. 11 sayfalık haciz tutanağına göre, haczedilen eşyalar arasında, televizyon, bilgisayar, ses sistemleri, fotokopi makineleri yanı sıra x-ray cihazı da yer aldı.













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